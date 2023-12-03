3 декабря в центральном матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» дома примет «Зенит». Игра пройдет на «РЖД-Арене» в Черкизове, стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.00 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

«Зенит» небезосновательно считается фаворитом предстоящего матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу сине-бело-голубых можно поставить под коэффициент 2.01, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» идет за 3.61 (26%), ничья — за 3.76 (24%).

В первом круге железнодорожники сенсационно набрали три очка в Санкт-Петербурге. Если на этот раз они просто не уступят, сыграет котировка 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.27.

Соперники обменялись голами в четырех из пяти последних встреч: условие «обе забьют» можно оформить за 1.58, «обе забьют — нет» — за 2.36.

Выигрыш «Локомотива» по угловым оценен в 2.50, ничья — в 9.00, успех «Зенита» — в 1.77.

Неплохой коэффициент на то, что гости не проиграют по ударам в створ — 1.45.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Зенит»

«Локомотив» проиграл всего один из 11 последних матчей, но при этом нельзя сказать, что команда показывает очень уверенный футбол. На прошлых выходных москвичи упустили победу над «Крыльями», ведя 3:1 в добавленное время (3:3), а на неделе едва не уступили в Кубке России «Балтике» (2:2).

«Зенит» проиграл в Кубке «Динамо» (0:1), но все-таки от команды веет силой, а заявка сине-бело-голубых позволяет Сергею Семаку видоизменять игру и улучшать ее как до, так и во время матчей. У «Локо» же возможностей меньше, да еще дисквалификации Баринова с Галактионовым случились не кстати. Также стоит отметить, что в последние годы москвичи очень неважно противостоят этому сопернику — проиграли шесть из 10 игр и лишь раз добились победы.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 2.13.

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