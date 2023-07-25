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Прогнозы на спорт

Сегодня, 23:00

«Спартак» против «Оренбурга» — самый будоражащий матч для клиентов PARI. Итоги первого тура РПЛ

Виктор Мозес.
Фото Global Look Press
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Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам первого тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах тура для компании, а также о ставках клиентов.

Стартовал новый сезон главного футбольного первенства страны. Команды показали яркий и интересный футбол, и в каждой встрече зрители увидели как минимум по два гола. Только в одном матче из восьми зафиксирована ничья. И только в двух одна из команд не смогла забить. Стоит отметить яркий триумф «Краснодара» над «Динамо», волевую победу «Спартака» над «Оренбургом» в самой концовке матча, а также гостевое поражение ЦСКА от «Урала» и удачное возвращение «Рубина» в РПЛ: казанцы чуть не увезли победу над «Локомотивом» из Москвы, но в итоге довольствовались ничьей.

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Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Лучшим матчем первого турнира РПЛ по обороту стала битва между «Спартаком» и «Оренбургом». Москвичи открыли счет перед уходом на перерыв, а во втором тайме сначала оренбуржцы перевернули игру и вышли вперед, а затем красно-белые дожали гостей и вырвали победу. На эту встречу пришлось более 15% от всего объема пари на матчи премьер-лиги.

Меньше всего клиенты ставили на матч «Сочи» — «Балтика», несмотря на то что калининградцы впервые сыграли в высшей лиге спустя 25 лет. На встречу сочинцев с командой Сергея Игнашевича пришлось почти 8% от всего оборота ставок на первый тур.

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Самым прибыльным матчем для PARI ожидаемо оказалась встреча «Урала» с ЦСКА, в которой екатеринбуржцы сенсационно переиграли армейцев. Большинство клиентов верили в победу москвичей. А вот поединок «Ростова» с «Факелом» оказался самым неудачным для компании: ростовчане были фаворитом встречи и ожидаемо взяли три очка, хоть и первыми пропустили.

Live/прематч

Чаще всего игроки ставили на матчи тура в лайве — в среднем 55% от общего оборота ставок приходилось на live-пари. Тем не менее прематч-ставки составили около 70% от прибыли, которую зафиксировала PARI по итогам старта РПЛ.

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ФК Спартак (Москва)
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