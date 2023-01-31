В Турции стартовал учебно-тренировочный сбор судей и инспекторов РПЛ

Учебно-тренировочный сбор судей и инспекторов, работающих на матчах Российской премьер-лиги, стартовал в турецком Белеке, сообщает сайт РФС.

В нем принимают участие 26 главных арбитров, 41 ассистента судьи, 3 ВАР, 2 АВАР и 22 инспектора.

Участников сбора ожидают тренировки на поле, теоретические занятия, отработка спорных моментов и практическое судейство. Кроме того, судьи пройдут дистанционные тесты на стрессоустойчивость, поведение в конфликтных ситуациях и диагностику защитных механизмов.

Специально для этого сбора судейский комитет РФС подготовил восемь лекций. В основном, они посвящены единоборствам, особенно тем, которые связаны с ключевыми решениями арбитров на поле.

Были собраны материалы по моментам, которые требуют включения видеоассистента арбитра, если судья не выносит рекомендуемое в том случае решение.

Отдельная лекция на сборах — про единоборства в штрафной площади. Это задержки, толчки, нарушения в ногах и игра рукой. Еще один большой материал связан с контролем и руководством игрой. Посвященную этой теме лекцию на сборе будет читать сербский арбитр Милорад Мажич.

Для проведения тренировок с видеоассистентами арбитра в Белеке используется оборудование, аналогичное тому, которое используется на матчах РПЛ.