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Сегодня, 19:24

Джокович может не попасть в полуфинал Итогового турнира ATP после двух побед в группе

Ана Горшкова
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович может не попасть в полуфинал Итогового турнира ATP-2023.

Джокович ранее в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:6 (7:1), 4:6, 6:1). Выход серба в плей-офф теперь зависит от результата матча между Хольгером Руне и Янником Синнером.

Расклады:

1. Независимо от счета, если Синнер побеждает Руне, то итальянец выигрывает группу, а Джокович выходит со второго места.

2. Если победу одержит Руне, то датчанин выйдет с первого места, а Синнер — со второго.

Турнирное положение в Зеленой группе на данный момент: 1. Синнер — 2 победы и 0 поражений (сеты — 4-1). 2. Джокович — 2-1 (5-4). 3. Руне — 1-1 (3-2). 4. Хуркач — 0-1 (1-2).

Матч между Синнером и Руне пройдет сегодня, 16 ноября, начало — в 23.00 мск.

Теннис
Новак Джокович
Хольгер Руне
Янник Синнер
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