Джокович — после победы на Синнером: «Один из лучших сезонов в моей карьере»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:3) в финале Итогового турнира ATP.

«Один из лучших сезонов в моей карьере. Закончить его победой над героем Янником, который показал потрясающий теннис на этой неделе, — это невероятно. Горд своим выступлением против Алькараса и Синнера, пожалуй, двух лучших игроков в мире на данный момент после меня и Медведева. Мне пришлось улучшить свой теннис из-за того, как они играли», — сказал Джокович после матча.

Для 36-летнего серба это рекордная седьмая победа в финале Итогового турнира ATP.