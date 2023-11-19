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Сегодня, 23:07

Джокович — после победы на Синнером: «Один из лучших сезонов в моей карьере»

Виктория Кравченко
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:3) в финале Итогового турнира ATP.

«Один из лучших сезонов в моей карьере. Закончить его победой над героем Янником, который показал потрясающий теннис на этой неделе, — это невероятно. Горд своим выступлением против Алькараса и Синнера, пожалуй, двух лучших игроков в мире на данный момент после меня и Медведева. Мне пришлось улучшить свой теннис из-за того, как они играли», — сказал Джокович после матча.

Для 36-летнего серба это рекордная седьмая победа в финале Итогового турнира ATP.

Новак Джокович
Янник Синнер
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