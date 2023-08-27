Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Сегодня, 08:46
ATP обновила рейтинг в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев (3-е место), Андрей Рублев (8-е место) и Карен Хачанов (11-е место) сохранили свои позиции.
Роман Сафиуллин и Александр Шевченко поднялись на одну строчку — на 60-ю и 83-ю. Аслан Карацев и Павел Котов потеряли по одной позиции — 77-е и 98-е место.
Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас (9815), который опережает серба Новака Джоковича (9795), идущего вторым, на 20 очков.
Рейтинг АТР от 27 августа:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260
4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4790
5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715
6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4580
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3605
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845
60 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 857
77 (76). Аслан Карацев (Россия) — 773
83 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699
98 (97). Павел Котов (Россия) — 603.
Медведев, Рублев или Хачанов? Только один из русской тройки сможет протиснуться в полуфинал US Open