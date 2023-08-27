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Сегодня, 08:46

Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Руслан Минаев
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ATP обновила рейтинг в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев (3-е место), Андрей Рублев (8-е место) и Карен Хачанов (11-е место) сохранили свои позиции.

Роман Сафиуллин и Александр Шевченко поднялись на одну строчку — на 60-ю и 83-ю. Аслан Карацев и Павел Котов потеряли по одной позиции — 77-е и 98-е место.

Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас (9815), который опережает серба Новака Джоковича (9795), идущего вторым, на 20 очков.

Рейтинг АТР от 27 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260

4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4790

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715

6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4580

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3605

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845

60 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 857

77 (76). Аслан Карацев (Россия) — 773

83 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699

98 (97). Павел Котов (Россия) — 603.

Медведев, Рублев или Хачанов? Только один из русской тройки сможет протиснуться в полуфинал US Open

Теннис
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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