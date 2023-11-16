Медведев — о мотивации на игру с Алькарасом: «В прошлом году Джокович мог мне проиграть, но не сделал этого»

Российский теннисист Даниил Медведев, обеспечивший выход в полуфинал ATP Finals, высказался о настрое на матч группового этапа Итогового турнира ATP с испанцем Карлосом Алькарасом, который состоится 17 ноября.

В прошлом году на итоговом турнире ATP Finals-2022 1-я ракетка мира Новак Джокович на групповом этапе обыграл Медведева 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

«В прошлом году Джокович сыграл против меня физически очень тяжелый матч. В какой-то момент он мог сказать: «Как бы то ни было, если я проигрываю матч, я все равно на первом месте», но он этого не сделал. Я думаю, что это отличный пример для меня — постараться сделать все возможное в пятницу и постараться победить», — приводит слова Медведева сайт турнира.

27-летний Медведев с 2 очками занимает 1-е место в Красной группе Итогового турнира ATP в Турине, 20-летний Алькарас — на 3-й позиции с 1 очком.