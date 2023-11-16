Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:29

Медведев — о мотивации на игру с Алькарасом: «В прошлом году Джокович мог мне проиграть, но не сделал этого»

Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев, обеспечивший выход в полуфинал ATP Finals, высказался о настрое на матч группового этапа Итогового турнира ATP с испанцем Карлосом Алькарасом, который состоится 17 ноября.

В прошлом году на итоговом турнире ATP Finals-2022 1-я ракетка мира Новак Джокович на групповом этапе обыграл Медведева 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

«В прошлом году Джокович сыграл против меня физически очень тяжелый матч. В какой-то момент он мог сказать: «Как бы то ни было, если я проигрываю матч, я все равно на первом месте», но он этого не сделал. Я думаю, что это отличный пример для меня — постараться сделать все возможное в пятницу и постараться победить», — приводит слова Медведева сайт турнира.

27-летний Медведев с 2 очками занимает 1-е место в Красной группе Итогового турнира ATP в Турине, 20-летний Алькарас — на 3-й позиции с 1 очком.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
«Вопрос не закрыт». Макгрегор хочет провести четвертый бой с Порье
«Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Кирьос назвал безумием поведение Рублева в матче с Алькарасом
Джокович — Хуркач: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Медведев: «Зверев сказал, что будет моим главным фанатом в матче с Алькарасом? Он же хочет выйти из группы»
Рублев: «Я уже ничего не жду от матча со Зверевым. Постараюсь хотя бы закончить хорошо»
Алькарас: «Медведев — один из лучших теннисистов в мире. Его очень трудно обыграть»
Угадай Медведева по описанию. Тест про однофамильцев топ-теннисиста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Алькарас: «Медведев — один из лучших теннисистов в мире. Его очень трудно обыграть»

Тарпищев считает, что Рублев неудачно выступил на Итоговом турнире из-за усталости