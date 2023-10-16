Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев вышел на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP 16 октября.

25-летний россиян поднялся на две строчки рейтинга, обойдя норвежца Хольгера Руне и грека Стефаноса Циципаса. Он повторил свое высшее достижение в карьере, снова забравшись на пятое место.

15 октября Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в финале «мастерса» в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

Рейтинг ATP:

1. Новак Джокович (Сербия, 11,045 очка)

2. Карлос Алькарас (Испания, 8,805)

3. Даниил Медведев (Россия, 7,355)

4. Янник Синнер (Италия, 5000)

5. Андрей Рублев (Россия, 4765)

6. Хольгер Руне (Дания, 4605)

7. Стефанос Циципас (Греция, 4360)

8. Каспер Рууд (Норвегия, 3,685)

9. Александр Зверев (Германия, 3460)

10. Тэйлор Фритц (США, 3410)

15. Карен Хачанов (Россия, 2,340)

42. Роман Сафиуллин (Россия, 1007)

50. Аслан Карацев (Россия, 933)