Рублев был близок к победе над Джоковичем. Не хватило самую малость

На «мастерсе» в Париже Андрей дал бой первой ракетке мира, но 15-минутный медицинский тайм-аут сбил настрой россиянина.

Турнир ATP 1000 Paris Masters

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.

Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).

Серб Новак Джокович продлил до 17 побед подряд свою беспроигрышную серию, которая началась еще в августе в США. В полуфинале «мастерса» в Париже россиянин Андрей Рублев был очень близок к тому, чтобы огорчить самого успешного теннисиста в истории. Но запас мастерства у первой ракетки мира оказался слишком велик. Уступив первый сет, Новак прибавил в концовках двух следующих партий, и этого хватило для выхода в финал. Впрочем, огорчаться Андрею не стоит. Он провел отличный турнир в столице Франции, а в субботнем поединке дал бой великому чемпиону. Накануне итогового турнира в Турине Рублев в великолепной форме.

Новак показал свой чемпионский характер

В ключевых матчах Джокович часто играет с соперниками в кошки-мышки, начиная встречу на средних оборотах, и затем прибавляет, уступив стартовый отрезок. Впрочем, сейчас все было всерьез. Рыжеволосый россиянин взял первый сет совершенно по делу. Андрей уже в первом гейме отдал свою подачу, но тут же сделал обратный брейк и подловил Новака на ошибке в концовке партии. Во втором сете также шла равная борьба, и дело дошло до тай-брейка. Окажись в нем Рублев чуть удачливее, и грянула бы сенсация. Все-таки, положа руку на сердце, несмотря на полуторамесячный отпуск Новака перед парижским «мастерсом», фаворитом полуфинала оставался именно первый «сеяный».

Новак Джокович и Андрей Рублев. Фото Reuters

То, что произошло дальше, можно считать самым неоднозначным моментом поединка. Джокович сначала отправился на туалетный перерыв, а затем вызвал на корт врача. В итоге пауза в игре составила больше 15 минут. И это дало основания подозревать хитрого серба в том, что таким методом он пытался сбить настрой Рублева. Андрей действительно горел желанием исправить недоразумение тай-брейка и вполне мог перегореть. С другой стороны, россиянин давно не юниор, и навидался в теннисе от соперников самых разных поступков. И тот, что совершил Новак, — далеко не худшее, из того, что можно увидеть на кортах. Как бы то ни было, россиянин продолжал отлично держаться и в третьем сете. Но было видно, что инициатива перешла к первой ракетке мира.

До самой концовки матча счет был равным, а решающий рывок Новак по-гроссмейстерски совершил в 12-м гейме на подаче Андрея при счете 6:5 в свою пользу. Самое обидное — Рублев совершил двойную ошибку на матчболе соперника. Увы, в этот раз опыт оказался сильнее драйва в исполнении россиянина. «Сегодня мы увидели великолепный теннис с фантастическими розыгрышами, державший в напряжении всех болельщиков на протяжении всего матча. Андрей был достаточно близок к успеху, но Новак в очередной раз показал свой чемпионский характер и сумел переломить ход поединка и довести его до победы», — сказал «СЭ» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Душил, как змея душит лягушку

«Рублев душил меня, как змея душит лягушку, большую часть матча, — сказал Джокович после завершения поединка. — Он играл на чрезвычайно высоком уровне, который демонстрирует всегда. Но сегодня он, честно говоря, превзошел сам себя. Не думаю, что когда-либо в наших встречах Рублев выглядел так хорошо. Накануне я подхватил тяжелый желудочный вирус, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня. Но каким-то образом мне удалось найти в себе силы и прибавить в ходе полуфинала. Я решил не сдаваться, бороться и верить, что смогу вернуться в игру. Что и случилось».

Новак Джокович. Фото Reuters

Свой успех Джокович отпраздновал довольно странным жестом, указав на пах. Что он имел при этом в виду — не совсем понятно. В финале Новак встретится с болгарским ветераном Григором Дмитровым, который начал турнир с победы над россиянином Даниилом Медведевым, а в полуфинале разобрался со Стефаносом Циципасом из Греции. Джокович выступит в финале парижского «мастерса» в пятый раз за последние шесть лет. За свою великую карьеру Ноле взял на этом турнире уже шесть титулов. И имеет все шансы заработать еще один. Во всяком случае с такой игрой, как в субботу, он — фаворит финала «для тех, кому за 30» (Дмитрову 32 года, а Джоковичу — 36).

В случае успеха в воскресном поединке Новак может взять 40-й титул на «мастерсах» за свою карьеру. Что касается Рублева, то теперь ему надо настраиваться на финальный турнир в Турине, в котором он примет участие в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне на итоговом мастерсе он дошел до полуфинала, где уступил норвежцу Касперу Рууду. Если он будет демонстрировать такой же теннис, как и в Париже, шансы повторить это достижение очень высоки.