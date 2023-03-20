Алькарас прервал крутую серию Медведева. Карлос возвращается на первое место рейтинга ATP

Даниил проиграл впервые с января.

«Мастерс». Индиан-Уэллс (США). Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:3, 6:2

В финале турнира в Индиан-Уэллсе настоящей борьбы не получилось. Карлос Алькарас позволил Даниилу Медведеву взять всего пять геймов, а матч продолжался всего 72 минуты. Для 27-летнего москвича это первое поражение после Australian Open, где он уступил в третьем круге. После этого он выиграл 19 матчей подряд, взяв три титула и добавив к ним долгожданный финал «мастерса». Эта серия была второй по продолжительности в карьере Медведева. На стыке 2020 и 2021 годов он выиграл 20 матчей подряд.

Разные пути

До этого Медведев и Алькарас встречались всего один раз. В 2021 году во втором раунде Уимблдона россиянин победил в трех сетах, контролируя игру от и до. Правда, тогда 18-летний испанце даже не был «сеяным» на турнире «Большого шлема» (стоял в конце первой сотни). В 2022 году Карлос взял пять титулов, включая победу на US Open, закончив сезон в статусе первой ракетки мира. Правда, из-за неприятной травмы триумфальный год пришлось завершить в начале ноября.

Все ждали возвращения подопечного Хуана Карлоса Феррерро на Australian Open-2023, но он решил не форсировать. Полностью восстановился и триумфально вернулся в тур. В середине февраля Алькарас выиграл турнир в Буэнос-Айресе, а на следующей недели дошел до финала в Рио. В Бразилии он не смог второй раз подряд обыграть Кэмерона Норри, однако уровень его тенниса был сопоставим с лучшими перфомансами прошлого года.

После латиноамериканского грунта испанец приехал на медленный хард в Индиан-Уэллсе, где буквально катком прошелся по своими соперникам. Танаси Коккинакис, Таллон Грикспор, Джек Дрэйпер, Феликс Оже-Альяссим и Янник Синнер не смогли взять у испанца ни одной партии. Ближе всего к этому был итальянец, проигравший первый сет полуфинала на тай-брейке.

Путь к финалу у Медведева был гораздо сложнее. В матче с Александром Зверевым он получил травму голеностопа и буквально на зубах вырвал победу в решающем сете, а в противостоянии с Алехандро Давидовичем-Фокина сильно повредил палец, но после этого сумел дожать оппонента в концовке второй партии. Полуфинал с Фрэнсисом Тиафо — настоящий триллер. Россиянин дважды не подал на выход в финал, не реализовав в общей сложности семь матчболов. Но не расклеился, и все-таки выиграл тай-брейк.

Даниил добрался до финала «мастерса» впервые с лета 2021 года и мог стать первым теннисистом с 2016 года (тогда это удалось Энди Маррею), выигравшим четыре турнира за пять недель. Увы, но сделать этого не получилось.

Безупречность

Перед матчем Алькарас назвал Медведева «лучшим игроком мира прямо сейчас». Даниил тоже сделал несколько комплиментов коллеге, в частности подчеркнув, что у Карлоса бывают матчи, где он не совершает ошибок.

Финал Индиан-Уэллса был именной такой игрой в исполнении испанца. Он легко справлялся с «пушками» Даниила с задней линии, раз за разом исполнял фирменные укороченные и был максимально агрессивен на приеме. Вкупе с ошибками Медведева, в том числе двойными, он повел 3:0 спустя 10 минут после начала матча. В шестом гейме Медведев выиграл сумасшедший мяч в контратаке и взял гейм под ноль (4:2), но развить успех не получилось. Алькарас продолжил легко брать свою подачу.

Даниил так и не смог заработать ни одного брейк-пойнта, а второй сет превратился в форменный разгром. Даниила хватило на гейм престижа (4:1) и неплохую концовку, когда он все-таки немного заставил Карлоса понервничать, подавая на матч. Алькарас был объективно свежее и заслуженно взял восьмой титул в карьере (и третий «мастерс»).

За счет победы в Индиан-Уэллс он обойдет Новака Джоковича и вернется на первую строчку рейтинга. Чтобы удержать ее к началу грунтового сезона, Алькарасу нужно будет защитить титул в Майами.