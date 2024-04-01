Медведеву и Рублеву предстоит защищаться. В теннисе стартует грунтовый сезон

Даниил и Андрей в 2023-м выиграли по «мастерсу» на земляном покрытии.

В мужском теннисе на этой неделе несколькими небольшими турнирами начинается грунтовый сезон, который в прошлом году принес россиянам немало приятных эмоций. Особенно у мужчин, где Андрей Рублев и Даниил Медведев выиграли по турниру серии «мастерс». Впрочем, это значит, что сейчас нашим лидерам предстоит в ближайшие два с небольшим месяца защищать немало очков. Какие топ-турниры нас ждут и смогут ли на них лучшие российские теннисисты повторить или превзойти собственные показатели сезона-2023?

Впереди три «мастерса» и «Ролан Гаррос»

Объективно, весенний грунтовый сезон всегда очень насыщен крупными соревнованиями в ATP-туре. Нынешний год не исключение — запланировано сразу три «мастерса»: в Монте-Карло (7-14 апреля), Мадриде (24 апреля-5 мая) и Риме (8-19 мая), один турнир категории ATP 500 в Барселоне (15-21 апреля), а также сразу семь турниров ATP 250. Конечно же, квинтэссенцией игры на земляном покрытии станет по традиции «Ролан Гаррос» в Париже (25 мая-9 июня), выигранный в прошлом году сербом Новаком Джоковичем.

Конечно же, прежде всего нас интересуют предстоящие выступления Медведева, занимающего четвертое место в рейтинге ATP. Да, у Даниила пока нет титулов в 2024-м, он взял только три гейма в полуфинале «мастерса» в Майами у Янника Синнера, уступил итальянцу в решающем матче Australian Open и испанцу Карлосу Алькарасу в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе, но назвать такие результаты первых трех месяцев сезона на харде слабыми язык не поворачивается. С учетом полуфинала в Дубае, где он проиграл французу Уго Умберу, россиянин суммарно заработал с января по март 2550 очков.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Для сравнения, в прошлом сезоне у него к этому моменту было уже четыре трофея (Роттердам, Доха, Дубай и Майами), но ненамного больше баллов — 3040. То есть Медведев практически защитил прошлогодние очки, что уже можно назвать большим успехом. Да, Синнер в чемпионской гонке «улетел в космос» с его 3900 баллами, но идущий на третьем месте Александр Зверев из Германии отстает более чем на 700 баллов, а у Алькараса, несмотря на триумф в Индиан-Уэллсе, в активе всего 1700 очков. Про Джоковича с его 910 очками и говорить не приходится.

Теперь Медведеву важно достойно сыграть на грунте. Специалистом по игре на данном покрытии его в прошлом было при всем желании не назвать, но в предыдущем сезоне произошел прорыв — Даниил завоевал титул на «мастерсе» в Риме, обыграв в финале датчанина Хольгера Руне. Так, в случае неудачи в столице Италии у него сгорит тысяча очков. С другой стороны, на других турнирах на земле он особо не блистал — в его активе четвертьфинал в Монте-Карло (уступил тому же Руне) и третий круг Мадрида (проиграл соотечественнику Аслану Карацеву), на «Ролан Гаррос» он сенсационно вылетел уже в первом круге от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда, а Барселону и вовсе пропустил.

Карлос Алькарас. Фото USA Today Sports

Алькарас в зоне доступа

То есть суммарно за грунтовый сезон Медведев заработал 1280 очков. Не очень мало, но относительно главных соперников не так и много. Правда, у Синнера за тот период было добыто всего 585 баллов. Зато у Джоковича — 2315, а у Алькараса — 2265. То есть при равных результатах на земляном покрытии этой весной Синнер уже в июне может стать первой ракеткой мира, ведь его отставание от Новака на данный момент составляет лишь 1015 очков. Что касается Медведева, то он отстает от Алькараса на 1490 очков, поэтому, дабы вернуться в топ-3, ему желательно сыграть на грунте лучше Алькараса. Что возможно, но маловероятно. Пока в грунтовых планах Даниила только обязательная программа — три «мастерса» и «Ролан Гаррос».

У Рублева в рейтинге идет сражение «этажом ниже», то есть за пятую строчку. Пока Андрей занимает шестое место, уступая Звереву более 500 очков (4890 против 5415). И догнать и перегнать Александра ему будет крайне сложно. Дело в том, что прошлый грунтовый сезон был у Андрея великолепным. Он завоевал дебютный титул на «мастерсе» в карьере, переиграв в финале в Монте-Карло датчанина Хольгера Руне, дошел до финала в Баня-Луке. Хотя затем и сбавил обороты, ограничившись третьими кругами в Мадриде, Риме и на Открытом чемпионате Франции.

Суммарно он набрал за тот период 2023-го 1420 очков, что даже больше, чем у Медведева. Но, по идее, способен этот результат повторить (в его планах все те же «мастерсы», «Ролан Гаррос», а также Барселона), если, конечно, наладит игру после неудач в Индиан-Уэллсе и Майами, где суммарно выиграл только один матч. С большой вероятностью грунтовый сезон Андрей завершит также шестой ракеткой мира, поскольку преследователи отстают значительно, а Зверев с апреля до начала июня прошлого года заработал 1080 очков и вряд ли позволит сделать рокировку.

Из остальных россиян отметим Хачанова. Карен занимает сейчас в рейтинге 17-е место, ему на грунте предстоит защищать 685 очков, прежде всего за четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Мадрида. Роман Сафиуллин вряд ли сильно потеряет в рейтинге (сейчас он 40-й), поскольку у него сгорят лишь 122 очка, а вот сенсационный полуфиналист Мадрида-2023 Карацев почти наверняка вылетит из топ-50. Поскольку он до сих пор восстанавливается после тяжелой травмы ноги, то вряд ли вернется на корт раньше лета и, как следствие, потеряет 376 очков апреля — мая прошлого года.