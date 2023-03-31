По стопам Федерера. Медведев выиграл в Майами роскошное российское дерби у Хачанова и вышел в финал

Даниил и Карен устроили на корте яркое шоу.

«Мастерс». Майами (США). Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Даниил Медведев в российском дерби на «мастерсе» в Майами победил Карена Хачанова в трех партиях и вышел в финал. При этом друзья в жизни устроили на корте красивейшее сражение, державшее в напряжении на протяжении без малого двух с половиной часов.

17 лет спустя

Стабильность Медведева в нынешнем сезоне поражает и даже восхищает. Позади всего три месяца 2023 года, а Даниил уже вышел в свой пятый финал на уровне ATP. Таким образом, он стал первым теннисистом за 17 лет (!), еще до старта грунтового сезона добравшимся до пяти финалов. Предыдущий раз этого добился не кто-нибудь, а сам великий швейцарец Роджер Федерер в 2006 году.

Карен Хачанов. Фото USA Today Sports

Правда, тогда Федерер вообще с начала года добрался до финалов на 11 турнирах подряд, прервав эту феноменальную серию только в середине августа в Цинциннати. Даниил в начале сезона был не безупречен, но решающий матч в Майами станет для него не просто пятым финалом, а пятым финалом подряд. При нынешнем уровне конкуренции мужского тенниса это достижение впечатляет. Как и то, что с 3 апреля россиянин официально возглавит чемпионскую гонку ATP, обогнав серба Новака Джоковича. Причем вне зависимости от исхода финальной встречи в Майами.

Но дерби с Хачановым получилось для Даниила очень непростым. Карен также в случае успеха мог добиться очень важного для себя результата — впервые с 2019 года вернуться в топ-10 рейтинга ATP. И по уровню игры прямо сейчас он вполне заслуживает там находиться. Хачанов после полуфинала открытого чемпионата Австралии сумел в феврале решить сложности со здоровьем, вернувшись к второму весеннему «мастерсу» в оптимальную форму. Победы в двух сетах над чехом Иржи Лехечкой, греком Стефаносом Циципасом и аргентинцем Франсиско Серундоло это подтверждали.

Всю мощь форхенда Карена ощутил на себе и Медведев. Причем Даниил в фирменном стиле порой порхал по корту как бабочка, доставая и максимально неудобно перебрасывая сложнейшие мячи. Однако Хачанов все равно доводил большинство своих размашистых эффектных комбинаций до успешного завершения. Разве что в перестрелке бэкхендами был не столь стабилен.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Медведеву никто не страшен

В общей сложности он сделал 30 виннерсов (как, кстати, и Медведев), причем 20 из них пришлись как раз на его великолепный удар справа. Мало того, Хачанов совершил меньше невынужденных ошибок (27 против 31), выиграл на пять розыгрышей больше (93 против 88) и все равно проиграл. Впрочем, такое в теннисе бывает, можно проигрывать геймы под ноль, с трудом держать свою подачу, а потом собраться и забрать сет. В общем-то, все так и получилось в стартовой партии, в начале которой Карен на своей подаче выиграл 13 розыгрышей подряд, упустив двойной брейк-пойнт. Но первым брейк в восьмом гейме сделал Медведев, повел 5:3 и при подаче на партию имел сетбол. Вот только загубил его двойной ошибкой, а затем позволил Хачанову сравнять счет. Все решилось на тай-брейке, где Медведев был чуточку лучше.

Зато вторая партия началась для него обескураживающе — с потерянной подачи и 0:3. Лидер российского тенниса не сдался, даже при 1:3 заработал брейк-пойнт — реализации опять помешал классный форхенд Хачанова. Впоследствии Карен слабину не давал, уверенно держал подачу и сравнял счет по сетам.

Сценарий решающей партии получился во многом схожим. Вновь мы увидели ранний брейк — в четвертом гейме. Только сделал его не Хачанов, а Медведев. После чего уже Даниил не дал сопернику шансов на своей подаче. Заключительный гейм он выиграл «под ноль», а в самом последнем розыгрыше полуфинала нашлось место всему — и мощным ударам, и обводящей свече, и даже удачному твинеру Хачанова. Вот только розыгрыш все равно взял Даниил, одержав четвертую победу в пяти матчах со своим хорошим другом. Единственное поражение он потерпел в полуфинале Кубка Кремля 2018 года.

Карен Хачанов и Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

После встречи друзья-соперники обменялись комплиментами у сетки. «Считаю, что мы сыграли топ-матч. Счастлив, что смог пробиться дальше, выдержав это очень непростое испытание. Но ничего еще не закончено, впереди воскресный финал», — отметил в интервью на корте Медведев. Он также заметил, что в 2019 году во время своей знаменитой летне-осенней серии добрался до финалов шести турниров подряд, так что личный рекорд пока не побит. Также Даниил выразил сожаление, что впереди его ждут турниры на нелюбимом грунте. Зато прямо сейчас к его услугам быстрый хард Майами.

«Я должен верить в себя. Знаю, что способен выигрывать большие титулы, действовать хорошо и побеждать любых соперников. Да, Карлос Алькарас сейчас «в огне». Но никто не может побеждать на протяжении 100 матчей подряд. Эти серии всегда прерываются. Возможно, серию Алькараса прервет в полуфинале Янник Синнер или я в финале, хотя не исключено, это сделает кто-то другой на следующем турнире. Но надо верить в себя, пытаться показать свой максимум. Собираюсь насладиться встречей Синнера и Алькараса, а затем подготовиться к матчу с лучшим из них», — резюмировал Медведев.