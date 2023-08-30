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Рублев: «Я ору на себя, жалуюсь на то, какой я дурак. Непросто, когда ты всегда наедине с собой»

Рублев прокомментировал слова Медведева о том, что теннис сводит игроков с ума
Ана Горшкова
Корреспондент
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Восьмая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал слова Даниила Медведева о том, что теннис сводит игроков с ума.

«Я ору на себя, а не на тренера. Никогда не ору на тренера (улыбается). А команде только жалуюсь на то, какой я дурак (улыбается). Непросто, когда ты всегда наедине с собой, и все повторяется снова-снова, каждый день. И если психологически ты на спаде, то взрываешься», — сказал Рублев на пресс-конференции.

В первом круге US Open-2023 россиянин обыграл Артура Казо из Франции (6:4, 7:6 (7:5), 6:1). Во втором круге Рублев встретится с французом Гаэлем Монфисом. Счет в личных встречах 1-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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