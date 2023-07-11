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Медведев — о матче с Юбенксом: «Он феерит. Я должен буду показать 100 процентов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал матч с американцем Кристофером Юбенксом в 1/4 финала Уимблдона.

Ранее россиянин обыграл Юбенкса в турнире в Майами.

«Кристофер — отличный игрок. Майами стал для него первым, можно сказать, прорывом. Тогда он вошел в сотню лучших, пройдя через квалификацию, попал в четвертьфинал. Против меня он играл здорово. Это был очень тяжелый матч, но я был в ударе. Мне удалось его победить. Сейчас он снова феерит. Он недавно выиграл свой первый титул ATP. Здесь вышел в четвертьфинале, обыграл Стефаноса в пяти сетах, невероятно. Я знаю, что мне нужно выложиться на все 100 процентов в плане «физики», тенниса, психологии, чтобы попытаться победить его», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинал Уимблдона вышли три российских теннисиста: Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Для всех троих выход в четвертьфинал является лучшим достижением на Уимблдоне в карьере.

Рублев сыграет с действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем, Медведев встретится с Юбенксом, а Сафиуллин — с итальянцем Янником Синнером.

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Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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