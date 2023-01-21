Руне похвалил Рублева перед матчем 1/8 финала Australian Open

Датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о грядущем матче против россиянина Андрея Рублева в 1/8 финала Australian Open.

Рублев в третьем круге обыграл британца Даниэла Эванса (6:4, 6:2, 6:3). Руне был сильнее француза Уго Умбера — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5)

«Рублев очень сложный соперник, здесь [на AO] играет хорошо. Сегодня тоже победил в трех сетах. На корте он умеет все, у него нет слабых мест, так что я должен буду сыграть хорошо. Жду сложного матча.

Я никогда не чувствовал себя темной лошадкой, потому что у меня очень большие амбиции. Даже когда мы с Рублевым играли в прошлом году в Париже, я все равно верил, что могу победить — и победил.

Для меня ничего не изменилось. Да, уверенности в себе стало больше. Но, например, я знаю, что в понедельник должен хорошо сыграть против Рублева. Я и в прошлом году это знал. Особых изменений нет, потому что Андрей все тот же. Он так же хорош, как тогда. Или даже лучше, потому что у него было время, чтобы прибавить», — сказал Руне на пресс-конференции.

Руне сыграет с Рублевым 22 января.