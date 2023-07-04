Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона

Сегодня, 17:24
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Шелби Роджерс в первом круге Уимблдона — 4:6, 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 45 минут.
Во втором круге действующая чемпионка Уимблдона встретится с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Нао Хибино (Япония).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Шелби Роджерс (США) — 4:6, 6:1, 6:2