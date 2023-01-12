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Сегодня, 08:46

Диана Шнайдер отобралась в основную сетку Australian Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер отобралась в основную сетку Australian Open-2023.

В финале квалификации 18-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Анастасию Тихонову со счетом 6:2, 6:1. Матч продлился 57 минут.

Шнайдер 2 раза подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Тихоновой — 2 эйса, 2 двойные и ни одного брейк-пойнта.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, финал

Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Тихонова (Россия) — 6:2, 6:1

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
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