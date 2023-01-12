Сегодня, 09:08
Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в основную часть Открытого чемпионата Австралии-2023.
В финале квалификации 18-летняя спортсменка проиграла чешке Саре Бейлек со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.
Андреева 2 раза подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брек-пойнта из 4. На счету Бейлек — ни одного эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация, финал
Эрика Андреева (Россия) — Сара Бейлек (Чехия) — 2:6, 3:6