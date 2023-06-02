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Сегодня, 18:00

Дмитриева о победе Павлюченковой в третьем круге «Ролан Гаррос»: «Была уверена в Потаповой»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывшая советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» победу Анастасии Павлюченковой над Анастасией Потаповой (4:6, 6:3, 6:0) в третьем круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

«Я как-то была уверена в Потаповой. Хотелось бы, чтобы она играла постабильней. Пора уже играть на уровне. А за Павлюченкову можно порадоваться, что она к этому турниру, своему самому удачному в жизни уже успешно подготовилась. В каждом матче у нее были трудности, которые она преодолевала», — сказала Дмитриева «СЭ».

Также Дмитриева поделилась ожиданиями от матча Анастасия Павлюченкова — Элизе Мертенс.

«Мертенс в очень хорошей форме. Она блестяще сыграла с Пегулой, да и настроена очень энергично. Это будет непростая встреча», — добавила Дмитриева.

Матч четвертого круга «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова — Элизе Мертенс запланирован на 4 июня.

Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Анна Дмитриева
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