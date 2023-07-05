Джокович обыграл Томпсона во втором круге Уимблдона

Сегодня, 21:44
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Джорданом Томпсоном из Австралии во втором круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:4), 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 29 минут.
В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:4), 7:5