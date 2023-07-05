Джокович обыграл Томпсона во втором круге Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Джорданом Томпсоном из Австралии во втором круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:4), 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:4), 7:5