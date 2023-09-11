Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:15

Джокович — Медведеву: «Если бы я знал, что у вас с женой годовщина, результат, возможно, был бы другим»

Сергей Разин
корреспондент
Новак Джокович и Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игру россиянина Даниила Медведева в финале US Open (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

«Хочу поздравить Даниила с фантастическим турниром. Извини за сегодняшний результат и поздравляю тебя и твою жену с юбилеем! Если бы я знал, что сегодня у вас годовщина, результат, возможно, был бы другим.

Даниил был невероятно добр ко мне и моей команде. Без сомнения, ты выиграешь больше турниров «Большого шлема». У Даниила самая настоящая личность, поэтому никогда не меняйся», — сказал Джокович после матча.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.

US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
0
Читайте также
Сборная США осталась без медалей на ЧМ-2023
Оцениваем глубину состава «Зенита»: нет замены Малкому и альтернативы Клаудиньо, зато комплект в центре обороны
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
Российский теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
В Совбезе России раскрыли план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев — о поражении Медведева в финале US Open: «Пик формы у Дани пришелся на Алькараса»

Стали известны призовые Джоковича и Медведева за US Open-2023