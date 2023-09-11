Джокович — Медведеву: «Если бы я знал, что у вас с женой годовщина, результат, возможно, был бы другим»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игру россиянина Даниила Медведева в финале US Open (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

«Хочу поздравить Даниила с фантастическим турниром. Извини за сегодняшний результат и поздравляю тебя и твою жену с юбилеем! Если бы я знал, что сегодня у вас годовщина, результат, возможно, был бы другим.

Даниил был невероятно добр ко мне и моей команде. Без сомнения, ты выиграешь больше турниров «Большого шлема». У Даниила самая настоящая личность, поэтому никогда не меняйся», — сказал Джокович после матча.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.