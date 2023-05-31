Фоньини и Офнер сыграют в третьем круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 14:55
Американский теннисист Себастьян Корда проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:1), 6:4 в пользу Офнера.
В другом матче итальянец Фабио Фоньини оказался сильнее Джейсона Каблера из Австралии — 6:4, 7:6 (7:5), 6:2.
В третьем круге турнира «Большого шлема» Офнер и Фоньини сыграют друг против друга.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фабио Фоньини (Италия) — Джейсон Каблер (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:2
Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Себастьян Корда (США, 24) — 6:3, 7:6 (7:1), 6:4