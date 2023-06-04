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«Большой шлем»

Сегодня, 15:40

Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото photo.khl.ru
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Лоренцо Сонего в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.

Спортсмены провели на корте 3 часа 29 минут.

11-я ракетка мира Хачанов 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету 48-й ракетки мира Сонего 8 эйсов, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

27-летний россиянин во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — первый был в 2019 году.

За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции-2023 Хачанов поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан Пабло Варильяс (Перу).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49?600?000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Лоренцо Сонего (Италия) — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
36
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