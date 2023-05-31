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«Большой шлем»

Сегодня, 19:52

Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Молдавии Раду Албота во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 30 минут.

11-я ракетка мира Хачанов 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету 113-й ракетки мира Албота 4 эйса, 4 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

В третьем круге 27-летний россиянин сыграет с Танаси Коккинакисом из Австралии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2

Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
12
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