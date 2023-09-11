Медведев — Джоковичу: «Когда ты планируешь немного сбавить обороты?»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале US Open против серба Новака Джоковича (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

«Это мой третий финал и, возможно, не последний, я на это надеюсь. Новак, вероятно, будет участвовать еще во многих — я не знаю, когда ты планируешь немного сбавить обороты? Поздравляю тебя и вашу команду с 24-м «Большим шлемом». У меня всего 20 титулов, а у тебя — 24 «шлема». Я был здесь два года назад, когда выиграл, и подумал, какая замечательная годовщина свадьбы для моей жены. Сегодня не совсем это получилось. У нас годовщина выпала опять на финал, поэтому я подумал: «Давай, сделай это еще раз». Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня в этом иногда трудном, иногда легком, иногда счастливом, а иногда и печальном путешествии», — сказал Медведев после матча.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.