Медведев сенсационно проиграл 172-й ракете мира Уайлду в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев в 5 сетах уступил Тиагу Сейбот Уайлду из Бразилии в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Игра продолжалась 4 часа и 15 минут.

Медведев сделал 14 эйсов, совершил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. На счету бразильца 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге Уайлд сыграет с победителем пары Кантен Алис (Франция) — Гвидо Пелья (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4