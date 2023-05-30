Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:54

Медведев сенсационно проиграл 172-й ракете мира Уайлду в первом круге «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев в 5 сетах уступил Тиагу Сейбот Уайлду из Бразилии в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Игра продолжалась 4 часа и 15 минут.

Медведев сделал 14 эйсов, совершил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. На счету бразильца 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге Уайлд сыграет с победителем пары Кантен Алис (Франция) — Гвидо Пелья (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
32
84
Читайте также
Громкий скандал после ЧМ: в Финляндии завели уголовное дело на сборную Латвии!
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
У Медведева пошла кровь из носа во время матча на «Ролан Гаррос»
Ольховский заявил, что хочет увидеть российское дерби с Медведевым на «Ролан Гаррос»
Алькарас: «Я правда думаю, что лучшее чувство в мире — это быть номером один»
Алькарас: «В начале матча с Коболли на «Ролан Гаррос» я чувствовал себя непобедимым»
«Готов играть с кем угодно». Карацев продолжает побеждать в Париже
Медведев остался на первой строчке в чемпионской гонке ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос»-2023, 1-й круг: Мирра Андреева победила Риск и другие матчи

«Ролан Гаррос»-2023, расписание и результаты матчей 1-го круга: Медведев уступил Уайлду и другие