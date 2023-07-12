Медведев в шестой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Третья ракетка мира вышел в полуфинал травяного турнира в Лондоне. Это его шестой выход в 1/2 финала турнира «Большого шлема» в карьере.

Ранее он трижды это делал на US-Open — в 2019-м, 2020-м и 2021-м (в этот год он взял титул); дважды на Australian Open — в 2021-м и 2022-м.

Медведев за выход в финал Уимблдона встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).