Ольховский оценил победы Рублева и Хачанова во втором круге «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турнира «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победах россиян Андрея Рублева и Карена Хачанова в матчах второго круга «Ролан Гаррос».

«Победа Рублеву досталась непросто больше в психологическом смысле. Соперник не играл в один ритм — левша, резал, где-то что-то делал, не было того ритма, который обычно бывает. Мне кажется, если Андрей чуть поспокойней будет играть, то все вопросы будут решены. Но он молодец, справился с эмоциями и победил. Карен и Андрей показали лучший уровень тенниса, игры, чем в первом круге», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Рублев обыграл француза Корантена Муте. Его следующим соперником станет итальянец Лоренцо Сонего.

Хачанов на этой же стадии турнира одержал победу над представителем Молдавии Раду Алботом. В третьем круге «Ролан Гаррос» россиянин сыграет с Танаси Коккинакисом из Австралии.