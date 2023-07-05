Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, отдав сопернице лишь два гейма

Россиянка Дарья Касаткина обыграла британку Джоди Беррейдж во втором круге Уимблдона — 6:0, 6:2. Матч длился 1 час 2 минуты. Касаткина за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. У Беррейдж — 6 двойных ошибок и 1 из 5 реализованных брейк-пойнта. В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Второй круг Дарья Касаткина (Россия, 11) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:0, 6:2 Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира