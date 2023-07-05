Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:02

Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, отдав сопернице лишь два гейма

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянка Дарья Касаткина обыграла британку Джоди Беррейдж во втором круге Уимблдона — 6:0, 6:2. Матч длился 1 час 2 минуты.

Касаткина за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. У Беррейдж — 6 двойных ошибок и 1 из 5 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 11) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:0, 6:2

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Дарья Касаткина
Обсудить
Читайте также
Менеджер команды Федора Емельяненко: «Для белгородских спортивных чиновников нас будто нет»
Биатлонистка Жюли Симон обвиняется в мошенничестве с банковскими картами
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: травяной турнир «Большого шлема»
Медведев взял второй сет, Касаткина вышла в третий круг. Онлайн-трансляция среды на Уимблдоне
Матч Рублев — Карацев во втором круге Уимблдона перенесен на 6 июля
Уимблдон-2023: расписание 5 июля в женском одиночном разряде
Матч Медведева на Уимблдоне остановлен из-за дождя
Чесноков считает, что Кудерметова может далеко пройти на Уимблдоне-2023
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экоактивисты сорвали матч первого круга Уимблдона

Уимблдон-2023: расписание 5 июля в женском одиночном разряде