Рублев совершил невероятный удар в падении в решающем гейме против Бублика, удивив зрителей и соперника

Российский теннисист Андрей Рублев в финальном сете 1/8 финала Уимблдона против казахстанца Александра Бублика поразил всех своим невероятным ударом.

В самом конце матча, перед двойным матчболом, спортсмен в падении отбил удар соперника, заработав очко. Бублик и зрители были восхищены мастерством россиянина.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4) в пользу Рублева. Встреча длилась 3 часа 19 минут.

Для Рублева этот результат на Уимблдоне стал лучшим в карьере. Ранее он доходил только до четвертого круга.