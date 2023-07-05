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«Большой шлем»

Сегодня, 20:35

Руне вышел во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне обыграл британца Джорджа Лоффхагена в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. Матч длился 2 часа 6 минут.

В следующем круге Руне встретится с победителем матча Маттео Арнальди (Италия, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Хольгер Руне
0
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