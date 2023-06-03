Селиваненко оценил шансы Хачанова выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» оценил шансы российского теннисиста Карена Хачанова обыграть итальянца Лоренцо Сонего в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

«Шансы одинаковые. Карен хорошо играет. Он в отличной форме, как и его соперник. Все, кто доходит до четвертого круга такого турнира, не могут быть ни в какой иной форме. Они оба заряжены на победу. Все решит игра», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч Хачанова и Сонего запланирован на воскресенье, 4 июня.