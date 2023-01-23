Соболенко победила Бенчич и прошла в четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 04:38
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге спортсменка обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии в двух сетах — 7:5, 6:2
В четвертьфинале соперницей Соболенко станет победитель матча Донна Векич (Хорватия) — Линда Фрухвиртова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 7:5, 6:2