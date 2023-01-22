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Сегодня, 17:11

Свентек — о поражении от Рыбакиной: «Думаю, я смогу преодолеть это и извлечь уроки»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек поделилась мыслями после поражения от Елены Рыбакиной из Казахстана в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

«Ну, конечно, сегодня Елена выглядела лучше, и мне казалось, что вопрос был в том, кто больше будет оказывать давление на соперника, и у нее это неплохо получалось.

Думаю, я смогу преодолеть это и извлечь уроки. Поражение только мотивирует меня, и я почти уверена, что на следующих турнирах мне будет на чем сосредоточиться, над чем поработать, и я собираюсь идти вперед. Так что что все в порядке. У меня будет больше времени для восстановления. Для меня не имеет значения, был ли это полуфинал, четвертый круг или финал. Я просто хочу двигаться дальше", — сказала Свентек на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира победившая польскую теннисистку Рыбакина встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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