Тарпищев считает закономерным выход Рублева и Хачанова в третий круг «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает закономерным выход Андрея Рублева и Карена Хачанова в третий круг «Ролан Гаррос».

Рублев победил француза Корентена Муте (6:4, 6:2, 3:6, 6:3), Хачанов — молдаванина Раду Албота (6:3, 6:4, 6:2).

«Хачанов должен был легко выигрывать и сделал это. Он играет за счет подачи и с задней линии уверенно действует. Все закономерно пока, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Что касается Рублева, то игра была непростая в эмоциональном и психологическом плане. Соперник немного «чудил», пытался рвать игру, играть укороченными. Это немного выбило Андрея из колеи, но по классу он выше, так что логично выиграл. Если б не в четырех сетах, то сделал бы это в пяти».

В третьем круге Рублев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Хачанов — с австралийцем Танаси Коккинакисом.