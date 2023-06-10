«Сейчас требую от себя больше, чем когда-либо». Павлюченкова — об историческом выступлении на «Ролан Гаррос»

Эксклюзивное интервью олимпийской чемпионки и одной из героинь Открытого чемпионата Франции.

Анастасия Павлюченкова — одна из главных героинь «Ролан Гаррос» — 2023. В Париж она приехала в непривычном для себе статусе 333-й ракетки мира, пропустив большую часть прошлого сезона из-за проблем с коленом. В этом году она ни разу не смогла выиграть больше двух матчей подряд, но в Париже показала, что в ее карьере начинается настоящий ренессанс. Четыре победы, в том числе суперволевые над Людмилой Самсоновой и Элизе Мертенс, и упорная битва с будущей финалисткой Каролиной Муховой. Павлюченкова стала самой нерейтинговой четвертьфиналисткой в истории «Ролан Гаррос» и это только начало возвращения россиянки в топ.

В интервью «СЭ» Анастасия поделилась историей, как впервые в карьере нормально отметила день рождения, вспомнила тяжелый период реабилитации и рассказала, чему она учится у Андрея Рублева.

Всегда звоню бабушке после матчей

— Как проводите время после «Ролан Гаррос»?

— Я осталась в Париже на два дня. Погуляла с друзьями, а в четверг вечером, 8 июня, уже вернулась домой — на юг Франции.

— Вы провели великолепный турнир после тяжелой травмы. Наверное, только самые преданные фанаты верили, что вы сможете добраться до четвертьфинала...

— Я сама такого не ожидала. Каждый матч был с каким-то невероятным сюжетом. Сложным не только физически, но и морально. Всегда непросто играть против соотечественниц. Мне же сначала попалась Люда Самсонова, затем Настя Потапова.

— На россиянок всегда другой психологический настрой?

— Немного, но меня расстраивает другой момент. На ТБШ очень большая сетка. Понятно, что русских девчонок всегда много в основе, но мы бы могли распределиться по сетке равномерно, и встретиться друг с другом уже на поздних стадиях, а не втором и третьем круге.

— Родные как-то особенно поздравили вас с таким фантастическим возвращением?

— Конечно. Мама и бабушка следят за всеми моими матчами. Это мило, особенно учитывая, что бабушка уже в возрасте. Она обожает теннис. Всегда звоню ей после матча из раздевалки. Это как ритуал, и меня всегда переполняют особенные чувства. Бабуля рассказывает, как я играла, какие ей понравились моменты (смеется). На «Ролан Гаррос» был забавный случай. Позвонила маме, и она говорит: «Мы с бабушкой отдыхаем, только что сыграли трехсетовый матч, сил нет». Так они за меня очень сильно переживают, устают вместе со мной.

Брат Саша (Александр Павлюченков, тренер по теннису) звонит мне после каждого матча в туре. Даже когда я играла турниры ITF. С ним мы очень близки и постоянно на связи.

— Когда вы вышли в финал «Ролан Гаррос» — 2021 из-за пределов топ-30, то сказали: «это просто пипец какой-то нереальный». Как бы сейчас охарактеризовали четвертьфинал?

— Честно, я пока не совсем понимаю, что произошло. В каждом матче выложилась на 200%, и эмоций просто не осталось. Все-таки до «Ролан Гаррос» в этом году я нигде не могла выиграть больше двух матчей, а на дворе уже июнь. Плюс никто не отдает себе отчет, включая меня, какой путь мне пришлось пройти, чтобы просто вернуться в тур. Фактически все пришлось начинать с нуля. В Париже я испытывала радость после каждой победы, но всегда смотрела вперед. Хотелось пройти как можно дальше. Да, и все матчи играла в районе 11 утра. Надо было рано ложиться спать, рано вставать. И я по-прежнему нахожусь в этом режиме. Не могу расслабиться.

Но в любом случае, четвертьфинал «Ролан Гаррос», — отличный результат. Особенно в моем положении. Хотелось бы лучше, но буду делать выводы, чтобы идти дальше. Есть много моментов, которые я могу улучшить.

Анастасия Павлюченкова. Фото AFP

Мной движет дикое желание вернуться на былой уровень, а то и подняться выше

— Уже вернулись к тренировкам?

— На выходных иду бегать кросс, проведу пару тренировок по ОФП (разговор состоялся в пятницу, 9 июня). В понедельник возвращаюсь на корт. Хочется обойтись без длительных пауз. Когда была молодая, то могла брать пять выходных после турнира. Знала, что не потеряю навыки на корте, но не осознавала, что физическую форму можно потерять за пару дней. Теперь вспоминая слова папы, когда он прессовал меня на тренировках и не давал особо отдыхать. Был прав, а я порой обижалась.

— У вас новая команда: тренер по теннису Пьер Деброссе, тренер по физподготовке Гийом Брунуар и физиотерапевт Эмерик Рубин. Можете рассказать давно ли знакомы с ребятами?

— Прошлый сезон я досрочно закончила в середине мая, а первый раз взяла ракетку в руки в ноябре. Доктора, у которых лечила колено в Германии, категорически мне это запрещали. Я же не могла больше жить без тенниса. Буквально упрашивала их: буду сидеть на стуле и просто набивать мяч. Йохан, который является главным врачом в футбольной «Баварии», тогда сказал, что знаю я ваши стулья. Посидишь пять минут, потом будешь бегать восьмерки по корту.

В сентябре я приехала в академию Патрика Муратоглу и стала делать только ОФП. Без тенниса. Там мне предложили поработать с Гийомом, как тренером по физической подготовке. Чуть позже к нам присоединился Эмерик. Так произошло наше знакомство. Когда я начала играть в теннис, то моим тренером был Саша [Павлюченков]. Пьер порой тоже приходил на корт, иногда играл со мной (он хорошо сам играет). Но моим личным тренером он стал только в феврале 2023-го. С Сашей закончили [сотрудничество] после Австралии.

— Сразу почувствовали, что вам комфортно с этим людьми?

— Да, и очень довольна своим выбором. Мне нравится наша динамика, когда мы находимся вчетвером. Много проводим времени вне корта, постоянно смеемся, играем в карты. Мне важно, чтобы за кортом тоже была хорошая атмосфера, сложилась определенная командная химия. Да и ребята молодые, голодные до крупных успехов. Получаю от них много энергии, заряда. Когда в ноябре я была полностью разобрана, они верили в меня, продолжали двигать вперед, всегда были на позитиве. Для них опыт работы со мной тоже хороший шанс заявить о себя, сделать важный шаг в карьере. Вместе двигаемся к одной цели.

— Предлагали ли вам свои услуги топ-тренеры? Или вы сразу решили ехать в академию к Муратоглу?

— Изначально решили ехать к Патрику. Все-таки с Францией у меня связана долгая история. Я здесь проживаю, провожу много времени, говорю на языке. Сама академия нравится мне своей историей, да и здесь я когда-то начинала свой путь в профи. Безусловно, мне было важно наличие тренера по ОФП, чтобы улучшить физическое состояние. Хотелось как можно быстрее приступить к полноценным тренировкам.

Хотя брат и родители отговаривали. Говорили, успокойся, тебе уже 30. За всю жизнь не натренировалась? Но сейчас я тренируюсь, больше чем в 20. Больше требую от себя. Больше, чем когда-либо. Единственное, восстановления проходит уже не как 10 — 12 лет назад.

— Что вами движет?

— Дикое желание вернуться на былой уровень, а то и подняться выше. Поэтому надо пахать, но делать это с головой. Прислушиваться к телу.

— Круто, что в 31 год, имея за плечами столько титулов, вы говорите такие слова. И еще важно, что вы открыты к новому, раз решили начать работать с молодыми тренерами.

— Конечно, я рисковала. Пьер был в прошлом году на «Ролан Гаррос» с одним парным игроком, но в целом для ребят это новый опыт. У них не было сотрудничества с теннисистами, которые бы доходили до высоких стадий ТБШ. Но сейчас все сомнения отпали. Восхищаюсь и горжусь своей командой. Как они прошли весь этот путь вместе со мной. Это важно и ценно для меня. Еще важный момент: мне нравится, что мы очень открыты друг к другу. Говорю Пьеру, что я не боюсь менять даже какие-то аспекты в технике. В фитнесе постоянно обсуждаем с Гийомом, что бы я могла улучшить. После разгромного поражения от Иги Свентек в Риме я пересмотрела матч и показала ему те моменты, где я не добегаю или вообще не пытаюсь догнать мяч. Мы сели, вчетвертом все обсудили, и начали работать.

— Вы сказали, что готовы меняться в технических аспектах. Это касается и подачи?

— Да, мы ее чуть-чуть поменяли. Сейчас я хочу много работать над подачей. Этот момент напрягал меня почти всю карьеру. Считаю, что могу прибавить, но всегда что-то мешало. Последние два года — не позволяло колено. Вообще не могла тренировать подачу после матчей. Боли были очень сильные. Сейчас меня ничего не беспокоит, тьфу-тьфу-тьфу.

Анастасия Павлюченкова. Фото AFP

Если бы не травма, то не уделила бы столько времени гольфу

— Напомните, а как вообще начались проблемы с этим злосчастным коленом?

— В конце 2019 я много тренировалась, хорошо сыграла на Australian Open-2020 (Анастасия дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Горбинье Мугурусе, — «СЭ»). Затем началась пандемии, а я в тот момент была в России. Поддерживала форму пробегая длинные дистанции за городом. В какой-то момент в колене начались боли, но у меня не было возможности ходить к физиотерапевту. Все было закрыто. Да, и не придавала этому особого значения. Мазала вольтареном, думая, что все и так пройдет. Но становилось все хуже и хуже.

— В реабилитации вам помогал бывший тренер по физподготовке Ли На. Это было эффективное сотрудничество?

— Основную роль сыграл Йохан, о котором я уже говорила. Что касается бывшего тренера Ли На, у которой тоже была хроническая травма колена, то с ним мы делали специфическое ОФП. Надо было заканчивать определенные мышцы, чтобы убрать нагрузку с колена. Это принесло результат. Безусловно, он помог.

— В прошлом интервью мы обсуждали с вами, что перерыв в две недели между сезонами — это очень мало. Несмотря на тяжелое восстановление от травмы удалось нормально отдохнуть?

— Действительно, не люблю перерывы в межсезонье. Эти две недели ты все равно поддерживаешь форму, бегаешь те же кроссы. А в голове сидит мысль, что уже совсем скоро начнутся эти ужасные кардиотренировки, когда твой пульс поднимается до 200. Расслабиться и насладиться пляжным отдыхом не получается. А в прошлом году, когда я досрочно закончила сезон, было понимание, что у меня есть много времени на себя. Разгрузила голову и расслабилась. Наверное, первый раз за всю карьеру мне удалось полноценно отдохнуть. Но спустя примерно два месяца уже начала изнемогать без спорта. Хотела тренироваться. Без разницы, — бокс, бег, теннис. Мне нужна была физическая активность. Все-таки за столько лет организм привыкает к определенному режиму.

— За эти полгода без тенниса удалось сделать какие-то вещи, которые до этого постоянно откладывали?

— Давно мечтала собрать на свой день рождения близких друзей и вместе отправиться в какое-то красивое место. В итоге мы выбрали греческий остров Миконос, где удалось классно провести время. Это был мой первый день рождения в карьере, который я отметила так душевно. Обычно он всегда выпадает на Уимблдон (3 июля). Там я никогда не праздновала. Часто проигрывала в этот день. Потом турниры продолжались, и ни о каком праздновании не было и речи.

Еще довольно много играла в гольф, особенно в Дубае. Брала уроки, играла с друзьями. Если бы не травма, то столько времени на другой вид спорта у меня бы точно не было. При этом ничего экстраординарного сделать не получилось. На пианино играть не научилась, с парашютом не прыгнула (смеется).

— Вы не сможете сыграть на Уимблдоне по защищенному рейтингу и, к сожалению, пропустите турнир. С другой стороны, будет возможность вновь встретить день рождения с друзьями.

— С нетерпением этого жду. Уверена, что моя команда даст мне два выходных на празднование. В остальное время буду тренироваться и готовиться к возобновлению хардового сезона.

— Как должен закончиться сезон, чтобы вы сказали: это был отличный год, я полноценно вернулась.

—Мне кажется, я никогда не буду довольна собой на 100%. Такой характер. Всегда найду к чему прицепиться. Про конкретные цели не хочу рассуждать. Лучше поговорим в конце сезона, и тогда скажу довольна я этим годом или нет.

Анастасия Павлюченкова. Фото AFP

Медведев самый простой парень на этой земле

— Вы близко дружите с Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. В обновленном рейтинге они все войдут в топ-10. Как бы вы могли их описать за пределами корта?

— Хочу начать с того, что безумно горжусь ребятами. Был период, когда все говорили, что в России есть только женский теннис, а сильных мужчин нет. Сейчас же парни на протяжении уже нескольких лет показывают великолепные результаты. Они все в топе, постоянно выигрывают турниры. Безусловно, они большие таланты, но еще и большие трудяги. Например, после Australian Open-2023 мы тренировались с Даней в академии Муратоглу. Видела, как он работал после неудачного для себя выступления. Выкладывался на 200 процентов на каждой тренировке. Был очень мотивирован. Поэтому совсем не удивилась, когда он стал брать один титул за другим.

А еще они очень простые, если сравнивать их с другими топ-теннисистами, звездами из других видов спорта. Это всех подкупает. В академии Даня спокойно ходит среди детей, ест в общей столовой, порой стесняется лишнего внимания. Правда, он самый простой парень на этой земле. Очень ценю и уважаю это.

Андрей один из самых добрый людей, которых встречала в жизни. А это одно из главных качеств, которые я ценю в людях. Для него теннис — это вся его жизнь. Хотя он еще молодой, вокруг столько соблазнов. Это очень крутое качество. У меня такого не было, поэтому сейчас я беру очень многое от общения с ним. Про Карена тоже могу сказать самые теплые слова. Отличный игрок и товарищ, с которым всегда можно душевно побеседовать.

— Уже несколько раз упомянутый Муратоглу сказал, что в женском теннисе тоже появилось свое «Большое трио»: Свентек, Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Согласны с этим?

— Согласна. Я вообще топлю за женский теннис. Дико восхищаюсь всеми девушками, выступающими в туре. Помню, папа в детстве требовал от меня каких-то вещей. Резкость, быстрота, выносливость. И когда я не могла что-то сделать, то он говорил, что вообще-то спорт изначально не для женщин. Это врезалось в память. Поэтому, когда мы выходим на корт, бьемся по три часа на жаре, делаем эйсы и кричим C'mon после выигранного очка, то это может вызывать только восхищение.

Что касается трех перечисленных девушек, то своей стабильностью они доказывают, что их можно называть «Большим трио». Они доминируют на всех турнирах в этом году, сложно это отрицать. Хотя в целом уровень игроков в туре поднялся. Когда вернулась, то мне казалось, что я очень далеко. Были даже мысли, что я больше не смогут выиграть ни одного матча, и мне тут не место. Девушки прилично прогрессируют год от года.

— С Рыбакиной вы играли пару в этом году. Можно сказать, что вы дружите?

— Думаю, что да. Причем не первый год. В этом же сезоне мы могли бы сыграть и больше турниров в паре, но Лена далеко проходила в одиночке, поэтому совмещать ей было тяжело.

— Как думаете, она способна стать новой Марией Шараповой? И в плане титулов, и в плане медийности?

— Конечно. У Лены огромный потенциал. У нее сумасшедшие физические данные. Очень высокая, хорошо подает. Почти как мужчина. А в женском теннисе подача играет очень важную роль. Плюс не забывайте, что она еще очень молода, но прогрессирует в каждом турнире. В этом сезоне она стала гораздо увереннее в своих силах. Конечно, этому способствуют и хорошие результаты. Жаль, что болезнь не позволила ей показать себя на «Ролан Гаррос» — 2023, но уверена, что у Лены все впереди.