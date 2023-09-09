Медведев победил Алькараса и публику. Невероятный прорыв россиянина в финал US Open

В воскресенье в матче за титул Даниил встретится с Новаком Джоковичем.

US Open. Мужчины. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3

В победу Даниила Медвелева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open верили, надо признать, очень немногие. Но российский теннисист преподнес очень приятный сюрприз, одолел лидера мирового рейтинга в четырех сетах и совершил невероятный прорыв в финал, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем. И ведь нельзя сказать, что Медведеву повезло! Нет, он полностью заслужил свой третий в карьере финал открытого чемпионата США, выдав один из лучших матчей в жизни.

Гениальная игра в Нью-Йорке

Алькарас, напомним, легко разобрался с Медведевым в двух предыдущих встречах 2023 года — в финале «мастерса» в Индиан-Уэллс и в полуфинале Уимблдона Карлос проиграл россиянину за пять сетов всего 14 геймов. Причем ни в одной из партий Даниил не брал больше трех геймов. Это был форменный разгром. Так что именно Алькарас, защищавший в Нью-Йорке прошлогодний титул, считался явным фаворитом этого противостояния. Он и сам говорил, что его игра очень походит для матчей с теннисистами стиля Медведева. То есть, по-видимому, игроками, принимающими подачу далеко от задней линии, не дающими соперника темпа в розыгрышах и делающими ставку на прекрасное движение и защиту.

Вот только есть теннисисты стиля Медведева, а есть сам Медведев — игрок, способный на гениальные действия. Даниил не обладает феноменальной мощью Алькараса (у того просто зубодробительный удар справа), вопреки мнению австралийца Ника Кирьоса — он вовсе не машина. Нет, россиянину частенько приходится сражаться на корте со своими внутренними демонами. Порой получается совсем не идеально, но на сей раз на арене Артура Эша все действительно увидели теннисного гения, опровергающего утверждение о том, что сейчас в мужском теннисе есть Джокович, Алькарас и все остальные. Своей игрой Медведев заслужил право на место в теннисной иерархии не позади Новака и Карлоса, а рядом с ними, как равный среди равных. По крайней мере, на харде.

Даниил Медведев. Фото AFP

Перед полуфиналом он говорил, что ему надо сыграть на «11 из 10» своих возможностей, чтобы получить шанс на победу. После матча с улыбкой в интервью на корте Медведев сообщил, что на сей раз сыграл даже на «12 из 10». И в этой шутке, пожалуй, была заметная доля правды. Даже в финалах «мастерсов» в Майами и Риме мы не видели столь сконцентрированного на победе Даниила.

Посмотреть на вечернее шоу на кортах US Open пришло множество суперзвед — легенда американского футбола Том Брэди, баскетболист Кевин Дюрант, актриса Шарлиз Терон,.. Но если знаменитости особо бурные эмоции не выражали, то публика на стадионе шумела порой как на футболе или в американском понимании соккере. Причем поддерживали в основном Алькараса. И поначалу казалось, что Карлос все контролирует. Он действовал в своей фирменной манере, очень часто выходил с подачи к сетке, где забивал мяч навылет или эффектно укорачивал. Медведев свои подачи в стартовой партии брал тяжелее. Даже отыграв при 1:2 двойной брейк-пойнт.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Однако постепенно Даниил все больше входил в игру, устраивая с испанцем невероятные перестрелки, в том числе и у сетки, стал стабильно глубоко попадать под заднюю линию. Партия завершилась на тай-брейке, где по статистике преимущество должен был иметь Алькарас. Вот только под давлением Карлос дрогнул. И, несмотря на двойную ошибку в важный момент при 3:2, Даниил здорово отработал на приеме и поставил точку в сете на подаче.

Испанцы идут спать

Вторая партия и вовсе превратилась в теннисное «избиение» Алькараса — давненько испанец не выглядел так беспомощно. Даже укороченные перестали работать — этот удар, в частности, подвел испанца на брейк-пойнте Даниила во втором гейме. Еще один брейк Медведев оформил в шестом гейме, после подал на сет. Все шло просто замечательно, но Алькарас не был бы Алькарасом, сдайся он безропотно. Карлос нашел в себе силы перезагрузиться, заиграл лучше, а у Даниила наступил, пусть небольшой, но спад. Как следствие, брейк испанца в четвертом гейме и затем победа в третьем сете.

Мало того, в дебюте четвертой партии за Медведева стало по-настоящему тревожно — в третьем гейме россиянину пришлось отыгрывать в общей сложности три брейк-пойнта. Но он справился, а затем теннисисты выдали феноменальный шестой гейм. У Карлоса было семь геймболов, вот только Даниил в эти моменты действовал просто потрясающе. И сам забрал со второго брейк-пойнта важнейший гейм. Впрочем, и это был еще не финал — подавая на матч при 5:3 россиянин на первом матчболе совершил одну двойную ошибку, затем сразу же вторую, впервые в этой игре поддался эмоциям и стал что-то высказывать шумящями между первой и второй подачами фанатами испанца. В итоге он отыграл два брейк-пойнта, а точку поставил с четвертого матчбола!

Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

«За исключением третьего сета, где я был также не столь и плох, я сыграл на 12 из 10. Потрясающе, что удалось обыграть столь сложного соперника, как Карлос. Спас несколько брейк-пойнтов при счете 1:1 в четвертом — это был ключевой момент. А потом в длинном гейме я провел несколько потрясающих розыгрышей, после чего он, что для Карлоса редкость, начал ошибаться и позволил сделать брейк. Болельщики сегодня были невероятны, единственная проблема — тысяча испанцев, начавшая при 5:3 кричать между первой и второй подачей. Это было не очень красиво, но, видимо, они находились в отчаянии. Рад, что им это не помогло — пусть теперь идут спать», — прокомментировал полуфинальный успех россиянин.

Любопытно, что в играх непосредственно с действующими первыми ракетками Медведев вышел вперед 6:5 — в этом статусе Джокович проиграл ему пять матчей из восьми, с Алькарасом счет стал 1:1, также Даня уступил один матч Рафаэлю Надалю, когда тот находился на вершине. Но куда важнее, что россиянин в пятый раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема», причем в Нью-Йорке это сделал уже в третий раз. Напомним, в 2021-м единственный титул на «Больших шлемах» он завоевал, переиграв Джоковича. Теперь же его ждет очередная битва с сербом. Где также ради победы наверняка надо будет сыграть на 12 из 10. И это как минимум.