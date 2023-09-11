Джокович взял реванш у Медведева на US Open. Россиянин упустил шанс переломить ход финала

Новак завоевал рекордный 24-й «Большой шлем» в карьере.

US Open. Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Россиянин Даниил Медведев не смог завоевать свой второй титул на турнирах «Большого шлема». В финале US Open он сражался отчаянно, но все равно уступил сербу Новаку Джоковичу, который догнал по трофеям на «Больших шлемах» австралийку Маргарет Корт, а заодно взял реванш у Даниила за поражение в решающем матче открытого чемпионата США-2021. Теперь у Джоковича стало 24 победы, но этого достижения могло и не быть, воспользуйся Медведев своими шансами во второй партии — у россиянина был сетбол на приеме и преимущество на тай-брейке. Вот только переломить ход финала у Даниила все же не получилось, пусть упрекнуть его в отсутствие бойцовских качеств никак нельзя.

36-й финал для 36-летнего серба

Конечно, фаворитом матча был все-таки Джокович. Прежде всего, благодаря его гигантскому опыту титульных поединков. 36-летний серб играл в Нью-Йорке свой 36-й финал на «Больших шлемах». К тому же Новаку досталась относительно легкая сетка, так что звездный ветеран подошел к финалу в превосходной форме. Хотя и от Медведева ждали многого, особенно после его победы над первой ракеткой мира (11 сентября он отдаст это звание Джоковичу) испанцем Карлосом Алькарасом. Там Даниил не только взял верх в четырех партиях над крайне неудобном в плане игрового стиля соперником, но и показал теннис экстра-класса. С шикарными обводящими ударами по диагонали, уверенной подачей и фантастическими передвижениями по корту.

Новак Джокович. Фото AFP

Конечно, такое сверхусилие, максимальная трата энергии не могли пройти бесследно. Против Джоковича, которого обыгрывал прежде пять раз при девяти поражениях, Медведев вышел не столь сконцентрированным. И, надо признать, не показал свой лучший в карьере теннис. А именно только так, как говорил россиянин, он мог переиграть Новака. При этом он показал достойный теннис, вот только вместо «12 из 10» против Карлоса сейчас было «9 из 10» или даже «10 из 10».

Безусловно, с такой игрой, как в финале Медведев был способен обыграть почти любого соперника. Вот только Джокович не «почти любой», он уникальный, что и доказал на арене Артура Эша в присутствие многочисленных селебрити. Одних только голливудских звезд было хоть отбавляй, особенно часто камеры фокусировались на Леонардо Ди Каприо и Николь Кидман.

Как и в четвертьфинале против Рублева, Даниил сразу же отдал гейм на своей подаче — Джокович повел 3:0. Вот только Новак в плане умения удерживать преимущество сейчас намного сильнее Андрея. По сути у россиянина и шансов-то особо не было сравнять счет в сете. Серб явно удивил россиянина своими постоянными выходами к сетке. Причем он не только летел к сетке едва ли не при первой возможности, он еще и феноменально играл с лета, выиграв очень много мячей, в том числе и важных.

Даниил Медведев. Фото AFP

Нереализованный сетбол

Даниил и сам старался ходить к сетке, но делал это реже, пусть и почти столь же в процентном отношении успешно. Постепенно россиянин нащупал нужный ритм и завязал абсолютно равную борьбу во второй партии. Мало того, ему не помешали даже две двойные в стартовом гейме второго сета. При счете 3:3 Медведев вновь справился с колоссальным давлением, отыграв брейк-пойнт. Вообще по ощущениям в тот момент игра начала переворачиваться в пользу Даниила. Он играл чище, чаще брал затяжные (девять и более ударов) розыгрыши, выглядел спокойным и сосредоточенным и к тому же не слишком-то и уставшим или даже травмированным.

В то время как Джокович начал визуально демонстрировать усталость. Кому-то могло показаться, что это было рассчитано на публику, однако Новак действительно стал совершать больше брака. В частности, при 5:6 сдедал две двойные. Но еще раньше при 4:3 в пользу россиянина Даниил заработал брейк-пойнт. Мало того, затем Медведев фактически одним ударом мог взять второй сет и выровнять положение. Однако Новак при 5:6 отыграл и еще один брейк-пойнт, причем сделал это в столь эффективном в этот день в Нью-Йорке стиле «подача — выход к сетке». Гейм продолжался почти 14 минут, но серб выстоял, переведя партию на тай-брейк. Где Даниил вел сперва 3:1 с мини-брейком, затем 5:4. Но Новак поддавил в концовке и забрал-таки сет, не позволив сопернику организовать перелом.

Перед третьим сетом Медведев взял медицинскую паузу по поводу сложностей с левым плечом. А Джокович продолжил играть так, как будто и не было мучений во втором сете. При 1:2 не в пользу россиянина, Даниил внезапно отдал свою подачу, насорив ошибками. Хотя сразу же сделал обратный брейк. Но на этом «подарки» не закончились — россиянин при 2:3 вновь отдал подачу. И больше догнать Новака ему так и не удалось, пусть при 2:5 и 0:30 он отыгрался и сделал 3:5, спастись на подаче серба не получилось.

«Считаю удивительным, что я победил Новака в финале турнира «Большого шлема» 2021 года. На данный момент это можно назвать вершиной моей карьеры... В то же время, если бы он и Рафаэль Надаль не существовали, что невозможно... Я ведь сыграл против этих ребят пять финалов и выиграл только один», — с улыбкой заявил на награждении Медведев, который провел в общем и целом прекрасный турнир. Что же касается Джоковича, то он теперь сравнялся с Корт по трофеям «Большого шлема» и оторвался на два Кубка от Надаля. А также благодаря титулу создал заметный отрыв в рейтинге ATP.