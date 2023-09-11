Медведев выбрал не тот удар. Как россиянин мог выиграть финал US Open?

Сегодня, 13:00
Даниил Медведев проиграл финал US Open сербу Новаку Джоковичу, но все равно может гордиться собой — он провел великолепный турнир в Нью-Йорке. Однако понятно, что, когда победа так близка, без сожалений не обойтись. Сам Даниил после матча проанализировал произошедшее на корте и нашел один момент финала, когда все могло кардинально измениться в его пользу. На своем сетболе во второй партии россиянин из двух вариантов приема выбрал неправильный, за что себя сильно корит. Кроме того, Медведев рассказал и о проблемах со здоровьем, а ведь совсем скоро ему предстоит играть в Китае в режиме нон-стоп.
В любой игре, как и в жизни, часто бывают моменты, когда в одно мгновение все может кардинальным образом измениться. Или не измениться. Медведев, к примеру, двойными ошибками в заключительном гейме полуфинала дал шанс вернуться в игру испанцу Карлосу Алькарасу, но тот этим шансом не воспользовался. В финале уже у Даниила была великолепная возможность переломить ход встречи. Семья Новака (отец, мать, супруга) очень нервничала в концовке второй партии, и было от чего — Джокович был близок к поражению в сете, совершал грубые ошибки, выглядел измотанным после интенсивных розыгрышей с Медведевым.
Казалось, еще чуть-чуть, и перелом наступит, но для этого требовалось взять партию и сравнять счет по сетам. Ближе всего россиянин был к этому на 135-й минуте игры — при счете 5:6 и «меньше» на подаче серба. Вот он столь долгожданный и желанный сетбол для россиянина, реализация которого сулила переворот в финале. Джокович подал по линии и побежал к сетке, но после приема Медведева сыграл не слишком здорово — Даниил легко добежал и ударом слева отправил мяч на другую сторону корта. Вот только почему-то пробил он не по линии, хотя эта часть корта была открыта, а кроссом, прямо на ракетку Новаку. Тот легко завершил розыгрыш в свою пользу, после чего выиграл гейм, а затем и сет на тай-брейке.
Россиянин, само собой, как человек грамотный быстро осознал свою ошибку и на пресс-конференции после финала признал неправоту в ключевом, вероятно, эпизоде встречи. «Конечно, я сожалею о проигранном втором сете. Вторая партия должна была остаться за мной, но мне не удалось поставить в ней победную точку, поскольку в теннисе не всегда все так просто. На сетболе у меня было два варианта — обводящий по линии или кросс, и я выиграл неверный... Жаль, что мне не удалось дожать его в партии. Я не давал ему продохнуть, он выглядел уставшим и не попадал в концовках затяжных розыгрышей. В каком-то смысле я в том отрезке матча доминировал, но должен был сыграть лучше, чтобы сравнять счет по сетам. Тогда многое могло измениться. Поэтому сейчас, надо признать, я расстроен из-за этого», — заявил на пресс-конференции Медведев, добавив, что в целом в первом и третьем сетах соперник был сильнее, и победил заслуженно.
При этом россиянин постарался отнестись к этой болезненной неудаче философски: «Такова жизнь и таков теннис. Просто постараюсь сыграть лучше в следующий раз». Кроме того, Даниил признал, что падение при счете 1:1 в третьем сете на левый локоть не привело к травме и не может считаться оправданием. «В тот момент я подумал, что ничего страшного не случилось, однако я мог получить травму. Так что где-то секунд 30 или минуту я лежал на корте и размышлял — болит у меня что-то или нет? Но все было нормально. Однако существовала другая проблема, которая мешала мне в третьем сете. И ситуация в третьей партии все ухудшалась, ухудшалась и ухудшалась. Однако, возможно, выиграй вторую партию, я бы куда меньше думал о боли, которую испытывал. Когда ты проигрываешь, боль всегда чувствуется сильнее», — отметил россиянин.
О том, что и где у него болело Даниил, не сказал, оставив теряться в догадках. Добавим только, что после второй партии он взял медицинский перерыв из-за дискомфорта в левом плече. Как бы то ни было, теперь россиянина ждет не такой уж и большой перерыв. На Кубке Лейвера, который запланирован на 22-24 сентября в канадском Ванкувере он, в отличие от Андрея Рублева, не заявлен, зато есть в списке игроков на турнире ATP 250 в китайском Чжухае (20-26 сентября). Да и вообще изначально Даниил был настроен на выступления в Китае по полной программе — в его планах также ATP 500 в Пекине (28 сентября — 4 октября) и «мастерс» в Шанхае (4-15 октября). И, будем надеяться, вносить коррективы в планы не придется. Добавим, что если Медведев не просто сыграет, но и блеснет в Китае, то вполне может задуматься и о второй строчке рейтинга ATP — сейчас он отстает от Алькараса не так и намного — на 1255 очков.