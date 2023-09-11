Медведев выбрал не тот удар. Как россиянин мог выиграть финал US Open?

Даниил также жалуется на сильную боль.

Даниил Медведев проиграл финал US Open сербу Новаку Джоковичу, но все равно может гордиться собой — он провел великолепный турнир в Нью-Йорке. Однако понятно, что, когда победа так близка, без сожалений не обойтись. Сам Даниил после матча проанализировал произошедшее на корте и нашел один момент финала, когда все могло кардинально измениться в его пользу. На своем сетболе во второй партии россиянин из двух вариантов приема выбрал неправильный, за что себя сильно корит. Кроме того, Медведев рассказал и о проблемах со здоровьем, а ведь совсем скоро ему предстоит играть в Китае в режиме нон-стоп.

Роковая ошибка на 135-й минуте игры

В любой игре, как и в жизни, часто бывают моменты, когда в одно мгновение все может кардинальным образом измениться. Или не измениться. Медведев, к примеру, двойными ошибками в заключительном гейме полуфинала дал шанс вернуться в игру испанцу Карлосу Алькарасу, но тот этим шансом не воспользовался. В финале уже у Даниила была великолепная возможность переломить ход встречи. Семья Новака (отец, мать, супруга) очень нервничала в концовке второй партии, и было от чего — Джокович был близок к поражению в сете, совершал грубые ошибки, выглядел измотанным после интенсивных розыгрышей с Медведевым.

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Казалось, еще чуть-чуть, и перелом наступит, но для этого требовалось взять партию и сравнять счет по сетам. Ближе всего россиянин был к этому на 135-й минуте игры — при счете 5:6 и «меньше» на подаче серба. Вот он столь долгожданный и желанный сетбол для россиянина, реализация которого сулила переворот в финале. Джокович подал по линии и побежал к сетке, но после приема Медведева сыграл не слишком здорово — Даниил легко добежал и ударом слева отправил мяч на другую сторону корта. Вот только почему-то пробил он не по линии, хотя эта часть корта была открыта, а кроссом, прямо на ракетку Новаку. Тот легко завершил розыгрыш в свою пользу, после чего выиграл гейм, а затем и сет на тай-брейке.

Россиянин, само собой, как человек грамотный быстро осознал свою ошибку и на пресс-конференции после финала признал неправоту в ключевом, вероятно, эпизоде встречи. «Конечно, я сожалею о проигранном втором сете. Вторая партия должна была остаться за мной, но мне не удалось поставить в ней победную точку, поскольку в теннисе не всегда все так просто. На сетболе у меня было два варианта — обводящий по линии или кросс, и я выиграл неверный... Жаль, что мне не удалось дожать его в партии. Я не давал ему продохнуть, он выглядел уставшим и не попадал в концовках затяжных розыгрышей. В каком-то смысле я в том отрезке матча доминировал, но должен был сыграть лучше, чтобы сравнять счет по сетам. Тогда многое могло измениться. Поэтому сейчас, надо признать, я расстроен из-за этого», — заявил на пресс-конференции Медведев, добавив, что в целом в первом и третьем сетах соперник был сильнее, и победил заслуженно.

Игра с болью

При этом россиянин постарался отнестись к этой болезненной неудаче философски: «Такова жизнь и таков теннис. Просто постараюсь сыграть лучше в следующий раз». Кроме того, Даниил признал, что падение при счете 1:1 в третьем сете на левый локоть не привело к травме и не может считаться оправданием. «В тот момент я подумал, что ничего страшного не случилось, однако я мог получить травму. Так что где-то секунд 30 или минуту я лежал на корте и размышлял — болит у меня что-то или нет? Но все было нормально. Однако существовала другая проблема, которая мешала мне в третьем сете. И ситуация в третьей партии все ухудшалась, ухудшалась и ухудшалась. Однако, возможно, выиграй вторую партию, я бы куда меньше думал о боли, которую испытывал. Когда ты проигрываешь, боль всегда чувствуется сильнее», — отметил россиянин.

О том, что и где у него болело Даниил, не сказал, оставив теряться в догадках. Добавим только, что после второй партии он взял медицинский перерыв из-за дискомфорта в левом плече. Как бы то ни было, теперь россиянина ждет не такой уж и большой перерыв. На Кубке Лейвера, который запланирован на 22-24 сентября в канадском Ванкувере он, в отличие от Андрея Рублева, не заявлен, зато есть в списке игроков на турнире ATP 250 в китайском Чжухае (20-26 сентября). Да и вообще изначально Даниил был настроен на выступления в Китае по полной программе — в его планах также ATP 500 в Пекине (28 сентября — 4 октября) и «мастерс» в Шанхае (4-15 октября). И, будем надеяться, вносить коррективы в планы не придется. Добавим, что если Медведев не просто сыграет, но и блеснет в Китае, то вполне может задуматься и о второй строчке рейтинга ATP — сейчас он отстает от Алькараса не так и намного — на 1255 очков.