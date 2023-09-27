Медведев возвращается после отпуска. Российский теннисист готов к борьбе за звание первой ракетки мира?

Даниил отдыхал после финала US Open почти три недели.

Лучший теннисист России Даниил Медведев возвращается в игру после почти трех недель перерыва. После поражения в финале US Open от серба Новака Джоковича он снялся с двух турниров подряд, но на ATP 500 в Пекин, который стартует 28 сентября и завершится 4 октября, приехал. Кстати, именно Медведев одержал в Китае победу на последнем до пандемии топ-турнире. Причем если сейчас он блеснет на связке турниров в Пекине и Шанхае, то сохранит шансы на звание первой ракетки мира по итогам года.

Совершенно пуст

Напомним, Медведев на Открытом чемпионате США выступил очень достойно — в полуфинале в четырех сетах обыграл испанца Карлоса Алькараса, а в финале 10 сентября, пусть и уступил Джоковичу в трех партиях, оказал звездному сербу серьезное сопротивление. Но два матча подряд с лучшими теннисистами мира на данный момент сказались на физическом состоянии россиянина. Да и жара в Нью-Йорке, в которую пришлось играть в первых раундах заключительного сезона турнира «Большого шлема», также порядком измотала россиянина. Как следствие, планы пришлось изменить, снявшись сперва с коммерческого турнира UTS в немецком Франкфурте (15-17 сентября), а затем и с турнира ATP 250 в китайском Чжухае (20-26 сентября)

«Последние две недели были очень трудными для меня, для моего организма. Возможно, самыми трудными в карьере. Мне очень жаль, ведь я очень хотел там сыграть. Мне нравится турнир и его формат, поэтому желаю игрокам и организаторам удачи», — прокомментировал отказ от поездки во Франкфурт Даниил. Идейный вдохновитель и организатор этих соревнований француз Патрик Муратоглу, похоже, на россиянина не обиделся. Наоборот, даже похвалил за прямоту. «Он очень хороший парень, поэтому не стал притворяться, что получил травму. Он просто сказал мне: «Я совершенно пуст», — прокомментировал решение Медведева Муратоглу.

«Мне жаль, но в этом году я не буду участвовать в турнире в Чжухае. Приношу извинения моим китайским болельщикам, мне очень трудно говорить об этом. Однако недавно завершившийся US Open был физически и морально напряженным. Я действительно хотел приехать на ваш турнир, я слышал много хорошего о нем и о городе. Надеюсь увидеть вас в следующем году», — так Даниил пояснил отказ от поездки в Чжухай.

В принципе, поступки Медведева выглядят вполне логично, поскольку тот же Алькарас изначально хотел вернуться на турниры только на этой неделе в Пекине, а Джокович и вовсе собирается возобновить турнирную практику в начале октября в Шанхае.

Даниил Медведев в отпуске. Фото Соцсети

Надо сыграть как в феврале — марте

Возможно, Медведев, заявляясь во Франкфурте и Чжухае, не ожидал, что дойдет в Нью-Йорке настолько далеко, а может, ему казалось, что организм выдержит сверхнагрузки. Однако он дошел и устал. Так что решение об отпуске, проведенном россиянином в Турции, выглядит вполне оправданным. К тому же оба титула в итоге все равно достались нашим соотечественникам — во Франкфурте не было равных Андрею Рублеву, а в Чжухае первый титул почти за пять лет завоевал Карен Хачанов.

В конце прошлой недели стало известно, что Даниил возобновил тренировки на корте. А в понедельник он прибыл в Пекин. Вообще на этом турнире ATP 500 собралась практически вся элита мужского тенниса — из топ-10 нет только Джоковича и американца Тэйлора Фритца. Всего же в столице Китая сыграют 15 теннисистов из топ-20 — не на каждом «мастерсе» уровень конкуренции настолько высок.

Неудивительно, что с самого первого круга Даниилу придется демонстрировать топ-игру — в первом круге его ждет матч с 13-й ракеткой мира из США Томми Полом, во втором круге Медведев идет на лучшего в матче австралийца Алекса де Минаура и британца Энди Маррея, в четвертьфинале вероятен матч с Рублевым, а в полуфинале — с греком Стефаносом Циципасом или Александром Зверевым из Германии. Но, конечно же, многие предвкушают финал против Алькараса, «посеянного» в Пекине под первым номером.

Алькарас не скрывает, что хочет благодаря турнирам в Китае сократить отставание в рейтинге от Джоковича, на данный момент составляющее 3010 очков. Однако в чемпионской гонке разрыв между Новаком и Карлосом не столь велик — всего 770 баллов. Мало того, Медведев с его отставанием от Джоковича в 2355 очков также не выглядит совсем уж обреченным в борьбе за первую строчку по итогам года. Но чтобы рассчитывать на лидерство более-менее серьезно, Даниилу необходимо набирать в Пекине и Шанхае в сумме более 1000 очков при относительных неудачах конкурентов. Напомним, на последнем «мастерсе» в Шанхае (в 2019-м) именно россиянин стал чемпионом, обыграв в финале Зверева. Так что на китайском харде Медведев играть, безусловно, умеет. Дело за малым — провести после отдыха столь же продуктивную серию, как в феврале — марте, когда на пяти турнирах подряд россиянин завоевал четыре титула и однажды дошел до финала, набрав на том отрезке в сумме 2850 очков.