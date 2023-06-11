Новак на открытом чемпионате Франции отыгрался за провальный грунтовый сезон и взял 23-й Гранд-слэм.

«Ролан Гаррос» — 2023. Финал

Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5

Новак Джокович в финале «Ролан Гаррос» — 2023 против норвежца Каспера Руда сделал то, что от него ждали, — показал классный теннис и уверенно выиграл свой третий титул на открытом чемпионате Франции и рекордный 23-й на «Больших шлемах», обойдя по этому показателю испанца Рафаэля Надаля. Примечательно, что сербский теннисист провалил весь предшествующий парижскому Гранд-слэму грунтовый сезон, зато к «Ролан Гаррос» подошел в оптимальной форме. Новак доказал, что и в 36 лет вполне способен оставаться лучшим теннисистом мира.

Новак Джокович. Фото Reuters

Своевременный пик формы

С начала марта, когда в полуфинале турнира в Дубае он уступил россиянину Даниилу Медведеву, до конца мая Джокович провел всего три турнира и выиграл на них в общей сложности лишь пять матчей. Согласитесь, не самый впечатляющий показатель. К тому же Новак не скрывал, что его беспокоит травма локтя, которая не позволила ему сыграть на «мастерсе» в Мадриде. Да и в Риме серб смотрелся неубедительно, уступив в четвертьфинале датчанину Хольгеру Руне. Если ориентироваться на результаты, то одним из главных фаворитов открытого чемпионата Франции его считали, скажем так, по привычке — ну не мог серб с его колоссальным опытом не прибавить на главном грунтовом турнире года! И он действительно прибавил, да еще как! Лучше всех воспользовавшись отсутствием в Париже травмированного грунтового короля — Рафаэля Надаля.

Понятно, что именно из-за многолетней парижской феерии Надаля до 11 июня 2023 года на счету Новака было всего-навсего две победы на «Ролан Гаррос». В то время как открытый чемпионат Австралии он выигрывал десять раз, Уимблдон — семь раз, а открытый чемпионат США — трижды. В этом году статус нового Рафы прочили молодому испанцу Карлосу Алькарасу. Быстрому, резкому, непредсказуемому на корте, способному, казалось, бегать по корту пять сетов без малейшей усталости. Вот только Джокович в полуфинале выдал настолько интенсивный теннис, что даже Алькарас не выдержал — из-за судорог по всему телу он при счете 1:1 по партиям практически прекратил бороться, сдавшись опытнейшему сопернику.

Каспер Рууд. Фото Reuters

Достижение Маргарет Корт под угрозой

В финале Джоковича ждал менее опасный соперник, которого, впрочем, нельзя было недооценивать. Рууд второй год подряд дошел до решающего матча на «Ролан Гаррос», он здорово играет на грунте и успел набрать лучшую форму в сезоне как раз к отрытому чемпионату Франции. Но было очевидно, что такой теннисный хищник, как Новак, сделает все, чтобы стать единоличным лидером по победам на «Больших шлемах».

И Джокович справился, хотя в дебюте финальной встречи Рууд, как и обещал, старался играть без лишних эмоций — чисто, четко, точно, особенно в затяжных розыгрышах. Норвежец быстро повел 3:0, а серб немного нервничал и, как в дебюте четвертьфинала против россиянина Карена Хачанова, не избежал ошибок. Однако если в матче с Хачановым на раскачку Джоковичу понадобилось чуть больше сета, то сейчас подобной роскоши он себе не позволил. При 2:4 он сделал обратный брейк и вскоре сравнял счет. Затяжная (более 80 минут) партия завершилась тай-брейком, где уровень игры Новака еще возрос. Рууд перестал сохранять спокойствие и выглядел обескураженным — он играл очень неплохо, но этого было явно недостаточно.

Во втором сете норвежец часто разводил руками и жаловался, хотя это, само собой, не помогало. Джокович сразу сделал брейк, повел 3:0, и в отличие от Каспера образца первой партии не дал сопернику выровнять игру. Мало того, у Руда не было ни одного брейк-пойнта и даже «ровно» на подаче серба. Третий сет получился повеселее — Каспер даже имел прекрасный шанс сделать брейк при 4:3. Не повезло — при счете 0:30 на подаче Новака мяч после его удара задел трос и без шансов для Рууда перевалился на сторону норвежца. Затем последовал эйс, роскошная атака и еще одна классная подача.

А при 4:5 Джокович, можно сказать, включил форсаж — он вообще перестал ошибаться, да еще и действовал очень агрессивно. Как следствие, выиграл 11 розыгрышей подряд, в том числе под ноль подачу Каспера. С первого матчбола поставить точку в финале не получилось, но со второго этого сделать удалось. Так Джокович стал королем «Ролан Гаррос» — 2023, заодно вернув себе статус первой ракетки мира и лидера чемпионской гонки.

Новак Джокович и Каспер Рууд. Фото Reuters

Мало того, Новак прошел уже половину пути к календарному «Большому шлему», взяв в 2023-м два Гранд-слэма из четырех. Два года назад, правда, у него было три, но в финале открытого чемпионата США серб уступил Медведеву. Получится ли сделать покер сейчас? Впрочем, даже если нет, это ничего не изменит. Джокович уже сейчас является самым успешным на «Больших шлемах» в мужском теннисе. И мало кто сомневается, что он побьет абсолютный рекорд (23 титула) австралийки Маргарет Корт по выигранным Гранд-слэмам. Ведь серб не сдает позиций — он и сейчас остается лучшим в мире, что мы и увидели в Париже.