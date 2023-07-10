Медведев заставил соперника попасть мячом в стакан с пивом. Россиянин неудержим на Уимблдоне

Даниилу хватило двух сетов для победы над Иржи Лехечкой и дебютного выхода в четвертьфинал травяного «Большого шлема».

Уимблдон-2023. Мужчины. Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Иржи Лехечка (Чехия) — 6:4, 6:2, отказ

Даниил Медведев благодаря победе над чехом Иржи Лехечкой установил личный рекорд на Уимблдоне, а также помог повторить лучшее российское достижение у мужчин на «Больших шлемах» — во второй раз в истории сразу трое наших соотечественников сыграют на четвертьфинальной стадии «Гранд-слэма». Причем Медведеву для выхода в четвертьфинал не понадобилось даже играть трех сетов, из-за травмы Лехечки хватило и двух партий.

Даниил Медведев и Иржи Лехечка. Фото Reuters

Почти как на харде

Ранее трое россиян добирались до четвертьфинала на «Большом шлеме» лишь однажды — в 2021-м на Открытом чемпионате Австралии это дружно сделали Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев. Сейчас Карацева, можно сказать, заменил Роман Сафиуллин. В общем, нынешний результат на Уимблдоне — великолепное достижение, особенно с учетом отказа от участия в турнире травмированного Карена Хачанова.

До нынешнего момента Медведев доходил как минимум до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема», кроме как раз Уимблдона, где максимум добирался до четвертого круга — в 2021-м он на этой стадии в сложнейшем пятисетовом и двухдневном матче уступил поляку Хуберту Хуркачу. На сей раз жребий был к Даниилу более благосклонен — на пути в четвертьфинал россиянину вообще не встретилось ни одного «сеяного» теннисиста. Был близок к тому, чтобы сразиться с Даниилом, 16-й «сеяный» американец Томми Пол, но его как раз выбил Лехечка — в тяжелейшем пятисетовом матче третьего раунда, продолжавшемся четыре часа и четыре минуты.

Возможно, именно эти сверхнагрузки и помешали чеху восстановиться к игре с Медведевым. Уже в первом сете было заметно, что Иржи в затяжных розыгрышах не выдерживает и ошибается. Что же касается Даниила, то он со стартового гейма демонстрировал похвальную уверенность в собственных силах.

Очевидно, что пик формы на траве у него пришелся как раз на Уимблдон, поэтому не самая удачная игра на турнирах в Хертогенбоше и Галле, можно сказать, даже пошла ему на пользу. Россиянин сейчас выглядит очень свежо, классно передвигается по корту, а глубина его ударов вполне сопоставима с тем, что он показывал в первой половине сезона на харде.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Счастливый корт

Если в предыдущей встрече с венгром Мартоном Фучовичем Медведев проиграл стартовый сет и только затем нащупал свою игру, то в матче за выход в четвертьфинал он сразу же начал доминировать на корте, взяв в стартовом гейме подачу Иржи. Всего же он реализовал три брейк-пойнта из 14, в то время как у Лехечки не было ни единого шанса взять одним ударом подачу россиянина. В первой партии он, правда, еще сопротивлялся — при 3:2 на подаче Медведева было 0:30, но тут выручили эйсы. А при 4:3 и 30:30 произошел, пожалуй, самый яркий эпизод этого короткого матча — мяч после приема Лехечки полетел не в корт, а на трибуну. Причем залетел точнехонько в бокал с пивом одного из болельщиков. Чему и сам поклонник тенниса, и вся публика были, кажется, несказанно рады. Как бы то ни было, сет Даниил завершил без особых приключений — эйсом.

Перед второй партией Иржи взял медицинский тайм-аут. И очевидно, не для того, чтобы сбить Медведева, а дабы попробовать привести в порядок ногу. Первый гейм на своей подаче чех с трудом удержал, но при 1:1 отдал подачу под ноль. При 1:3 Лехечка еще сопротивлялся, отыграл четыре брейк-пойнта, хотя гейм прерывался из-за оказания помощи болельщику. Однако это был последний локальный успех чеха — Даниил взял три гейма подряд, а с ними и сет. А через мгновение выяснилось, что и матч — Иржи понял, что в таком состоянии сопротивляться третьей ракетке мира невозможно.

«Честно говоря, я не знал о его травме до того, как он снялся. Конечно, я видел, что в движении Иржи немного ограничен, но по мячу он бил, словно больших проблем не было. А когда он снялся, я понял, что все иначе», — прокомментировал на корте отказ соперника Медведев. Также он с улыбкой добавил, что на корте № 1 он никогда не проигрывал и жаль, что четвертьфинал, по-видимому, придется играть на Центральном корте. Соперником россиянина станет победитель встречи грека Стефаноса Циципаса и американца Кристофера Юбэнкса.