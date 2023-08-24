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«Большой шлем»

Сегодня, 21:50

Медведев, Рублев или Хачанов? Только один из русской тройки сможет протиснуться в полуфинал US Open

Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу US Open-2023
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов
Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
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Итоги жеребьевки основной сетки турнира.

US Open-2023. Основная сетка
Мужчины. 1-й круг
Александр Шевченко (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16)
Даниил Медведев (Россия, 3) — Атилла Балаж (Венгрия)
Андрей Рублев (Россия, 8) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Карен Хачанов (Россия, 11) — Майкл Ммо (США)
Павел Котов (Россия) — Ринки Хиджиката (Австралия)
Аслан Карацев (Россия) — Иржи Лехечка (Чехия)
Роман Сафиуллин (Россия) — Марко Чеккинато (Италия)

Женщины. 1-й круг
Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Бернарда Пера (США)
Элина Аванесян (Россия) — Ализе Корне (Франция)
Камилла Рахимова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)
Анна Калинская (Россия) — Катерина Синякова (Чехия)
Маргарита Бетова (Россия) — соперница из квалификаци
Екатерина Александрова (Россия, 22) — Лейла Фернандес (Канада)
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Клэр Лю (США)
Анастасия Потапова (Россия, 27) — Клара Таусон (Дания)
Анастасия Павлюченкова (Россия) — соперница из квалификации
Дарья Касаткина (Россия, 13) — Алисия Паркс (США)
Анна Блинкова (Россия) — Джоди Анна Бэрредж (Великобритания)
Мирра Андреева (Россия) — соперница из квалификации

За закрытыми дверями прошла жеребьевка заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open-2023. Определились соперники россиян в первом круге, а также стали прорисовываться их перспективы на нью-йоркских кортах. «Большой русской тройке», как называют Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова, похоже, придется играть между собой.

Российский четвертьфинал?

В мужской сетке трое россиян имеют номер «посева». Это как раз Медведев (3), Рублев (8) и Хачанов (11). Так сложился жребий, что все они попали в одну четверть. Андрей и Карен, если не допустят ранних осечек, сойдутся в четвертом круге, а после в четвертьфинале кто-то из них сразится с Даниилом. Конечно, если сильнейший российский теннисист тоже никому до четвертьфинала не проиграет.

Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Медведев — единственный из наших, кому покорялся турнир «Большого шлема». И это как раз был US Open в 2021 году, когда в финале он обыграл Новака Джоковича, не позволив ему собрать календарный «Шлем». Но в преддверии нынешнего турнира Даниил как-то не особо впечатляет. После Уимблдона он сыграл на двух турнирах в Северной Америке: на Canadian Open уступил австралийцу Алексу де Минауру в четвертьфинале, а на «мастерсе» в Цинциннати проиграл в 1/8 Александру Звереву. С другой стороны, перед US Open у него было больше времени на отдых и подготовку. С Де Минауром он может поквитаться в четвертом круге. Однако в третьем, вероятно, еще придется пободаться с неуступчивым Борной Чоричем из Хорватии. Начинает же Даниил турнир встречей с венгром Атиллой Балажем. В 2020-м он добирался до 76-й строчки, но сейчас он выпал из рейтинга ATP. Проблем у Даниила возникнуть не должно.

Болельщики на&nbsp;матче&nbsp;US Open. US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

А первый матч Рублева на US Open обещает быть интересным. Ему предстоит играть против Эмиля Руусувуори. Это тот самый финн, который на «мастерсе» в Цинциннати выбил Андрея в стартовом матче (7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3). Таким образом, россиянин сыграет с ним во второй встрече подряд. Отличный шанс закрыть то внезапное поражение. Эмиль занимает 56-ю строчку. В Цинциннати дальше Рублева он продвинуться не смог, уступив Алексею Попырину из Австралии.

Хачанову в первом круге играть с обладателем уайлд-кард Майклом Ммо из США. Американец занимает 94-ю строчку рейтинга ATP. Главную угрозу Карену в сетке до потенциальной встречи с Рублевым несет Хуберт Хуркач. Поляк «посеян» под 17-м номером. Наша троица «сеяных» попала в верхнюю половину сетки, где находится первая ракетка планеты испанец Карлос Алькарас.

Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Трудности Андреевой и Александровой

Но еще неизвестно, какая половина мужской сетки выглядит легче. В нижней собрались датчанин Холгер Руне (4), грек Стефанос Циципас (7), норвежец Каспер Рууд (5) и, конечно же, Новак Джокович. Сербу достаточно в первом круге обыграть француза Александра Мюллера, чтобы возглавить мировой рейтинг. Новак пропустил US Open-2022 из-за требуемой вакцинации при въезде в США. Поэтому ему не нужно защищать очки, в отличие от Карлоса Алькараса, у которого сгорит 2000 баллов.

В нижней части мужской сетки расположились россияне Аслан Карацев, Павел Котор, Роман Саффиулин. Самый сложный путь выглядит у Карацева. Уже во втором круге он может встретиться с четвертой ракеткой планеты Холгером Руне.

В женском розыгрыше не повезло с жеребьевкой Екатерине Александровой. Россиянка «посеяна» под 22-м номером, но соперник в первом круге очень непростой — Лейла Фернандес. Сейчас канадка занимает скромную 72-ю строчку рейтинга WTA, но в 2021 году в Нью-Йорке дошла до финала.

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Наша молодая звездочка Мирра Андреева соперницу по первому кругу еще не знает и ждет кого-то из победителей квалификации. Однако во втором ее потенциально ждет американка Кори Гауфф. Именно американка остановила 16-летнюю теннисистку на «Ролан Гаррос» — 2023 в третьем круге. (6:7 (5:7), 6:1,6:1). Да и в целом у Мирры в последнее время плохая статистика в матчах с представительницами США: на Уимблдоне проиграла Мэдисон Киз, на этой неделе в Кливленде уступила Слоан Стивенс.

Наши сильнейшие теннисистки Дарья Касаткина (13) и Людмила Самсонова (14) должны доходить до четвертого круга. Но за выход в четвертьфинал, возможно, придется побороться с теннисистками из топ-3: Дарье — с Ариной Соболенко (2), Людмиле — с Джессикой Пегулой (3). Обе россиянки начинают US Open матчами с хозяйками, но не самыми статусными. Касаткиной играть с 43-й ракеткой Алисией Паркс, а Самсоновой — с 81-й Клэр Лю.

Матчей украинок с белорусками или россиянками в первом круге пока нет. Если только Даяна Ястремская не пройдет квалификацию и не попадется кому-то из наших. Потенциально российско-украинская встреча возможна во втором круге, если Анастасия Павлюченкова и Элина Свитолина выиграют свои первые матчи.

Розыгрыш основной сетки одиночного разряда стартует в понедельник. Игровые дни на первых этапах будут начинаться в 18.00 по московскому времени.

Анастасия Потапова
Андрей Рублев
Анна Калинская
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Карен Хачанов
Людмила Самсонова
Роман Сафиуллин
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