Медведев, Рублев или Хачанов? Только один из русской тройки сможет протиснуться в полуфинал US Open

Итоги жеребьевки основной сетки турнира.

US Open-2023. Основная сетка

Мужчины. 1-й круг

Александр Шевченко (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16)

Даниил Медведев (Россия, 3) — Атилла Балаж (Венгрия)

Андрей Рублев (Россия, 8) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Карен Хачанов (Россия, 11) — Майкл Ммо (США)

Павел Котов (Россия) — Ринки Хиджиката (Австралия)

Аслан Карацев (Россия) — Иржи Лехечка (Чехия)

Роман Сафиуллин (Россия) — Марко Чеккинато (Италия)

Женщины. 1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Бернарда Пера (США)

Элина Аванесян (Россия) — Ализе Корне (Франция)

Камилла Рахимова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)

Анна Калинская (Россия) — Катерина Синякова (Чехия)

Маргарита Бетова (Россия) — соперница из квалификаци

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Лейла Фернандес (Канада)

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Клэр Лю (США)

Анастасия Потапова (Россия, 27) — Клара Таусон (Дания)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — соперница из квалификации

Дарья Касаткина (Россия, 13) — Алисия Паркс (США)

Анна Блинкова (Россия) — Джоди Анна Бэрредж (Великобритания)

Мирра Андреева (Россия) — соперница из квалификации

За закрытыми дверями прошла жеребьевка заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open-2023. Определились соперники россиян в первом круге, а также стали прорисовываться их перспективы на нью-йоркских кортах. «Большой русской тройке», как называют Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова, похоже, придется играть между собой.

Российский четвертьфинал?

В мужской сетке трое россиян имеют номер «посева». Это как раз Медведев (3), Рублев (8) и Хачанов (11). Так сложился жребий, что все они попали в одну четверть. Андрей и Карен, если не допустят ранних осечек, сойдутся в четвертом круге, а после в четвертьфинале кто-то из них сразится с Даниилом. Конечно, если сильнейший российский теннисист тоже никому до четвертьфинала не проиграет.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Медведев — единственный из наших, кому покорялся турнир «Большого шлема». И это как раз был US Open в 2021 году, когда в финале он обыграл Новака Джоковича, не позволив ему собрать календарный «Шлем». Но в преддверии нынешнего турнира Даниил как-то не особо впечатляет. После Уимблдона он сыграл на двух турнирах в Северной Америке: на Canadian Open уступил австралийцу Алексу де Минауру в четвертьфинале, а на «мастерсе» в Цинциннати проиграл в 1/8 Александру Звереву. С другой стороны, перед US Open у него было больше времени на отдых и подготовку. С Де Минауром он может поквитаться в четвертом круге. Однако в третьем, вероятно, еще придется пободаться с неуступчивым Борной Чоричем из Хорватии. Начинает же Даниил турнир встречей с венгром Атиллой Балажем. В 2020-м он добирался до 76-й строчки, но сейчас он выпал из рейтинга ATP. Проблем у Даниила возникнуть не должно.

А первый матч Рублева на US Open обещает быть интересным. Ему предстоит играть против Эмиля Руусувуори. Это тот самый финн, который на «мастерсе» в Цинциннати выбил Андрея в стартовом матче (7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3). Таким образом, россиянин сыграет с ним во второй встрече подряд. Отличный шанс закрыть то внезапное поражение. Эмиль занимает 56-ю строчку. В Цинциннати дальше Рублева он продвинуться не смог, уступив Алексею Попырину из Австралии.

Хачанову в первом круге играть с обладателем уайлд-кард Майклом Ммо из США. Американец занимает 94-ю строчку рейтинга ATP. Главную угрозу Карену в сетке до потенциальной встречи с Рублевым несет Хуберт Хуркач. Поляк «посеян» под 17-м номером. Наша троица «сеяных» попала в верхнюю половину сетки, где находится первая ракетка планеты испанец Карлос Алькарас.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Трудности Андреевой и Александровой

Но еще неизвестно, какая половина мужской сетки выглядит легче. В нижней собрались датчанин Холгер Руне (4), грек Стефанос Циципас (7), норвежец Каспер Рууд (5) и, конечно же, Новак Джокович. Сербу достаточно в первом круге обыграть француза Александра Мюллера, чтобы возглавить мировой рейтинг. Новак пропустил US Open-2022 из-за требуемой вакцинации при въезде в США. Поэтому ему не нужно защищать очки, в отличие от Карлоса Алькараса, у которого сгорит 2000 баллов.

В нижней части мужской сетки расположились россияне Аслан Карацев, Павел Котор, Роман Саффиулин. Самый сложный путь выглядит у Карацева. Уже во втором круге он может встретиться с четвертой ракеткой планеты Холгером Руне.

В женском розыгрыше не повезло с жеребьевкой Екатерине Александровой. Россиянка «посеяна» под 22-м номером, но соперник в первом круге очень непростой — Лейла Фернандес. Сейчас канадка занимает скромную 72-ю строчку рейтинга WTA, но в 2021 году в Нью-Йорке дошла до финала.

Наша молодая звездочка Мирра Андреева соперницу по первому кругу еще не знает и ждет кого-то из победителей квалификации. Однако во втором ее потенциально ждет американка Кори Гауфф. Именно американка остановила 16-летнюю теннисистку на «Ролан Гаррос» — 2023 в третьем круге. (6:7 (5:7), 6:1,6:1). Да и в целом у Мирры в последнее время плохая статистика в матчах с представительницами США: на Уимблдоне проиграла Мэдисон Киз, на этой неделе в Кливленде уступила Слоан Стивенс.

Наши сильнейшие теннисистки Дарья Касаткина (13) и Людмила Самсонова (14) должны доходить до четвертого круга. Но за выход в четвертьфинал, возможно, придется побороться с теннисистками из топ-3: Дарье — с Ариной Соболенко (2), Людмиле — с Джессикой Пегулой (3). Обе россиянки начинают US Open матчами с хозяйками, но не самыми статусными. Касаткиной играть с 43-й ракеткой Алисией Паркс, а Самсоновой — с 81-й Клэр Лю.

Матчей украинок с белорусками или россиянками в первом круге пока нет. Если только Даяна Ястремская не пройдет квалификацию и не попадется кому-то из наших. Потенциально российско-украинская встреча возможна во втором круге, если Анастасия Павлюченкова и Элина Свитолина выиграют свои первые матчи.

Розыгрыш основной сетки одиночного разряда стартует в понедельник. Игровые дни на первых этапах будут начинаться в 18.00 по московскому времени.