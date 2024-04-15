Майгуров рассказал, что после отстранения от международных стартов бюджет СБР стал больше

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «СЭ» объяснил, почему бюджет организации в последние годы стал больше. Он также рассказал о самых затратных вещах в нашем биатлоне.

— Следующий сезон станет для нас третьим без международных стартов. СБР сейчас — это та же организация с теми же средствами или же денег на проведение соревнований и сборную России становится меньше?

— Со стороны Минспорта финансирование сохраняется. В целом бюджет Союза биатлонистов России увеличивается.

— За счет спонсоров?

— За счет спонсоров, за счет Единого регулятора азартных игр — отчисления от букмекерских контор. Но это у всех федераций. Благодаря изменениям в законе, суммы увеличиваются. Как раз в большей степени за счет этих средств мы проводим все наши спортивные мероприятия.

— Что самое затратное сейчас? Патроны?

— На патроны нужно порядка 30 миллионов на команду. Патроны дорогие. Они стали большим вопросом для наших региональных команд в первую очередь. Возможно, патроны самые затратные. Лыжи, слава богу, мы получаем или покупаем. Это не проблема. Что касается организации соревнований, то она у нас понятная. Есть техзадание, все комитеты взаимодействуют. Если брать в абсолютных цифрах, то около ста миллионов рублей мы выплачиваем призовых по всем соревнованиям, в том числе юниорам. Пока еще не подсчитывали, но в прошлом году у нас около 70 взрослых спортсменов и 110 юниоров получили выплаты. Понятно, когда мы были в международной истории, ничего подобного не было. Там деньги зарабатывали 5 мужчин и 3 женщины. Сейчас история другая.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК из-за ситуации на Украине.