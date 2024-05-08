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Биатлон

Сегодня, 18:25

Вирер назвала Россиию важной страной для мирового биатлона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Доротея Вирер.
Фото Global Look Press
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных турниров.

«Разумеется, Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим. Не мне решать, но думаю, что мы снова увидим российских спортсменов на Кубке мира», — цитирует Вирер «Чемпионат».

В феврале 34-летняя итальянка объявила о досрочном завершении сезона. Вирер заняла 40-е место в итоговом зачете Кубка мира.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК из-за ситуации на Украине.

Источник: «Чемпионат»
Биатлон
Доротея Вирер
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