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Сегодня, 19:53

Тренер сборной России сравнил матч Непомнящего и Лижэня с открытым футболом

Тимур Ганеев
Корреспондент
Шахматисты Дин Лижэнь и Ян Непомнящий
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий.
Фото Reuters
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Тренер сборной России по шахматам Сергей Рублевский в интервью «СЭ» описал стратегию претендентов в матче за мировую шахматную корону. После восьми партий счет 4,5-3,5 в пользу российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

«Думаю, Дин Лижэнь продолжит постоянно менять варианты белым цветом, — подчеркнул Рублевский. — Непомнящий будет повторять ход е4. Все уже поняли, что там китайский гроссмейстер ищет пятый угол, имеет реальные проблемы. Белые получают удобную позицию или играют с перевесом. Скорее всего, такая тенденция сохранится.

Не сломался ли Лижэнь после поражения в седьмой партии? Он в порядке и может стать проблемой для Яна. Хоть и упустил серьезнейший шанс в восьмой. Но, думаю, шансы сравнять счет у него еще будут. Яну надо закреплять успех. Иначе результат останется неясным. Матч уже вышел из той колеи, когда можно отстоять свое преимущество, сделав много ничьих. Это не пройдет. Мы наблюдаем открытый футбол, где нет смысла играть на удержание счета. И гроссмейстеры уже не перестроятся. Будут биться до конца, искать шансы на победу в каждой партии. Тем интереснее».

Девятая партия матча в Астане состоится в пятницу, 21 апреля.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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