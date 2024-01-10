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Сегодня, 20:00

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов

Ана Горшкова
Корреспондент
Александра Саитова (в центре), Маргарита Фомина (справа) и Екатерина Галкина (слева).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Совет Всемирной федерации керлинга (WCF) продлил отстранение россиян и белорусов от международных соревнований под эгидой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WCF.

В августе 2023 года организация уже продлевала отстранение спортсменов до конца 2023 года.

В марте прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: ТАСС
Сборная России по керлингу
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