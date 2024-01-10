Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов

Совет Всемирной федерации керлинга (WCF) продлил отстранение россиян и белорусов от международных соревнований под эгидой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WCF.

В августе 2023 года организация уже продлевала отстранение спортсменов до конца 2023 года.

В марте прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.