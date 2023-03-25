Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям допустят россиянок, это придаст мне мотивации. Жду с нетерпением»

Японская фигуристка Каори Сакамото заявила, что возвращение российских фигуристок придаст ей мотивации.

Ранее 22-летняя спортсменка выиграла чемпионат мира-2023 в Сайтаме.

«Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки, но все прокаты целиком, конечно, смотреть не успевала. Я вижу, как много там появилось новых интересных девочек в юниорах. Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации — и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением. Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне — и бороться за победу», — приводит слова Сакамото Sports.ru.

Отметим, что женщины не исполнили ни одного идеального прыжка ультра-си.

В феврале 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил фигуристам из России принимать участие в соревнованиях под эгидой организации. В июне конгресс ISU продлил отстранение.