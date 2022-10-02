Кондратюк — о переходе Трусовой в ЦСКА: «Не комментирую эту информацию»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк во время шоу в Омске отказался отвечать на вопрос о переходе фигуристки Александры Трусовой к другому тренеру.

«Не комментирую эту информацию», — отрезал Кондратюк.

Ранее стало известно о том, что Трусова во второй раз в карьере ушла от тренера Этери Тутберидзе. Она будет работать в группе Светланы Соколовской.

Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком, который занимается у Соколовской.

Трусова выиграла серебро на Олимпиаде-2022 в Пекине.