Тарасова заявила, что российским спортсменам будет тяжело развиваться в условиях отстранения

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнованиях.

Ранее Траньков заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно расти и развиваться.

«Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но у нас сейчас очень хороший уровень. Я смотрела вчера соревнования, у нас в каждом виде очень сильные спортсмены. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале», — сказала Тарасова «СЭ».

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал «Гран-при» пройдет весной 2024 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года. В июне 2023 года ISU продлил отстранение россиян и белорусов.